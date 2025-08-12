Έλλη Κοκκίνου: Αναβάλλεται η συναυλία της στην Πάλαιρο λόγω των φωτιών – Το μήνυμά της

Λόγω των πυρκαγιών στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, η αποψινή συναυλία της Έλλης Κοκκίνου στο λιμάνι της Παλαίρου αναβάλλεται. Η ανάρτησή της.

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης (12/08) συναυλία της Έλλης Κοκκίνου στο λιμάνι της Παλαίρου, όπως ανακοίνωσε η ίδια η τραγουδίστρια.

Ειδικότερα, η γνωστή καλλιτέχνιδα, γνωστοποίησε μέσω story της στο Instagram, πως λόγω των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας και της Αιτωλοακαρνανίας, το live της δεν θα πραγματοποιηθεί.

Όπως αναφέρει στη δημοσίευσή της η Έλλη Κοκκίνου:

«Λόγω των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας και της Αιτωλοακαρνανίας, και ύστερα από συνεννόηση με τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, αποφασίσαμε από κοινού να αναβάλουμε την αποψινή μας συναυλία στο Λιμάνι Παλαίρου για νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Η σκέψη μου είναι κοντά σε όλους όσοι δοκιμάζονται αυτές τις ώρες. Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα…».

Η ανάρτηση της Έλλης Κοκκίνου στο Instagram