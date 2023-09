Emily Ratajkowski: Η ανάρτηση – καρφί στους πρώην συντρόφους της

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα ανάρτηση της Emily Ratajkowski, η οποία αναφέρεται στους πρώην συντρόφους της.

Η Emily Ratajkowski (Έμιλι Ρατακόφσκι) απέδειξε για ακόμη μια φορά πως ξέρει να τραβάει τα βλέμματα επάνω της, μέσα από μια νέα ανάρτησή της στα social media.

Το 32χρονο supermodel έχει τον τρόπο να αναστατώνει το κοινό της και να προκαλεί αντιδράσεις λόγω της ομορφιάς της, ωστόσο αυτήν την φορά, προκάλεσε συζητήσεις λόγω μιας ανάρτησης που αναφερόταν στους πρώην της.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ratajkowski δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες και ένα βίντεο, στα οποία φαίνεται να ποζάρει στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Στην τελευταία διαφάνεια του post της, η ίδια έχει αναρτήσει ένα βίντεο στο οποίο ακούγεται το τραγούδι “Silver Springs”, των Fleetwood Mac και συγκεκριμένα οι στίχοι “You’ll never get away from the sound of the woman that loves you” (Δεν θα ξεφύγεις ποτέ από τον ήχο της γυναίκας που σε αγαπάει).

“Για όλους τους πρώην μου στην Νέα Υόρκη (τελευταία διαφάνεια)”, γράφει στην λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Όπως ήταν φυσικό η ανάρτησή της κέρδισε αμέσως σχόλια, με τους περισσότερους από τους ακολούθους της να σχολιάζουν πως οι πρώην της δεν γίνεται να την ξεπεράσουν.