FY: Έκανε πρόταση γάμου πάνω στη σκηνή

Ο FY αποφάσισε να να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Αλεξία, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Colourday Festival.

Ο γνωστός τράπερ FY, επέλεξε να κάνει πρόταση γάμου στην σύντροφό του πάνω στη σκηνή και κατά τη διάρκεια του Colourday Festival την Κυριακή (16/06). Ο τράπερ διέκοψε για λίγο το πρόγραμμα και έπεσε στα γόνατα προκειμένου να προσφέρει στην αγαπημένη του το μομονόπετρο δαχτυλίδι που προμηνύει την πρόταση γάμου.

Η Αλεξία, ή Up in the hype, όπως είναι γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκινημένη δέχεται την πρόταση και παίρνει αμέσως στην αγκαλιά της τον FY. Την ίδια στιγμή, η διοργάνωση είχε φροντίσει να χρωματίσει τον ουρανό με πυροτεχνήματα και κομφετί, ενώ το κοινό αρχίζει να χειροκροτά με ενθουσιασμό. Το ζευγάρι είναι αρκετά χρόνια μαζί και συγκατοικεί κι έτσι έκανε ένα ακόμη μεγάλο βήμα που ενδυναμώνει τη σχέση τους.