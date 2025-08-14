Η Dua Lipa μάς γυρίζει την πλάτη και ανυπομονεί να γίνει 30

Η Dua Lipa ανυπομονεί για τα 30α της γενέθλια και κήρυξε ήδη από χθες την έναρξη των εορτασμών. Τα σέξι στιγμιότυπα στην αγκαλιά του μέλλοντα συζύγου της.

Η Dua Lipa δεν περίμενε την ημέρα των γενεθλίων της για να ξεκινήσει τους εορτασμούς.

Η διάσημη pop star, που κλείνει τα 30 στις 22 Αυγούστου, βρέθηκε σε ειδυλλιακό προορισμό μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα, φορώντας ένα αποκαλυπτικό λευκό φόρεμα και μοιράστηκε στιγμιότυπα στα κοινωνικά δίκτυα.

Από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά ο αρραβωνιαστικός της και ηθοποιός, Callum Turner, η μητέρα της Anesa και η αδελφή της Rina, με την Dua Lipa να αναρτεί σε ένα carousel post πολλές φωτογραφίες από το γενέθλιο γεύμα που παραχώρησε για οικογένεια και στενούς φίλους.

H Dua Lipa με τον Callum Turner Instagram@dualipa

Φυσικά, post χωρίς τις απαραίτητες σέξι λήψεις δεν υφίσταται για την Dua Lipa, η οποία πόζαρε με φόντο την πισίνα και με… γυρισμένη πλάτη.

“Πρόωρες εορταστικές εκδηλώσεις για τα γενέθλιά μου στο αγαπημένο μου νησί με τους αγαπημένους μου ανθρώπους, φορώντας το πιο όμορφο φόρεμα που μου έφτιαξε ο Simon… Ανυπομονώ να γίνω 30!!!!“, έγραψε χαρακτηριστικά η pop star.

Δείτε την ανάρτηση της: