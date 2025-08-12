Η Μαντόνα ζητά από τον Πάπα να πάει στη Γάζα “πριν να είναι πολύ αργά”

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Μαντόνα κάλεσε τον Πάπα Λέοντα να μεταβεί στη Γάζα για να βοηθήσει τα παιδιά που λιμοκτονούν, τονίζοντας πως “δεν υπάρχει άλλος χρόνος”

Η Μαντόνα κάλεσε τον Πάπα Λέοντα να επισκεφθεί τη Γάζα σε μια ανθρωπιστική αποστολή για να βοηθήσει τα λιμοκτονούντα Παλαιστίνια παιδιά, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει άλλος χρόνος».

Η Αμερικανίδα σταρ, που μεγάλωσε ως Ρωμαιοκαθολική, απηύθυνε έκκληση στον νέο ποντίφικα να επισκεφθεί τον θύλακα, σε ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα, και είπε:

«Πανάγιε Πατέρα. Σας παρακαλώ πηγαίνετε στη Γάζα και φέρτε το φως σας στα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά. Ως μητέρα, δεν μπορώ να αντέξω να βλέπω τον πόνο τους. Τα παιδιά του κόσμου ανήκουν σε όλους μας. Είστε ο μόνος ανάμεσά μας στον οποίο δεν μπορεί να απαγορευθεί η είσοδος.»

Η Μαντόνα είπε ότι απευθύνει την έκκληση στον Λέοντα να επισκεφθεί τη Γάζα επειδή «η πολιτική δεν μπορεί να φέρει αλλαγή», αλλά «η συνείδηση μπορεί».

Στην ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε ανήμερα των γενεθλίων του γιου της, Ρόκο, η Μαντόνα είπε ότι το καλύτερο δώρο που μπορούσε να του κάνει είναι «να ζητήσει από όλους να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν να σωθούν τα αθώα παιδιά που έχουν παγιδευτεί στα διασταυρούμενα πυρά στη Γάζα».

Από την έναρξη της παποσύνης του τον Μάιο, ο Πάπας έχει ασκήσει έντονη κριτική στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, εκφράζοντας σταθερά την ανησυχία του για τους Παλαιστίνιους αμάχους που υφίστανται τον ισραηλινό βομβαρδισμό.

«Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, όπου ο άμαχος πληθυσμός υποφέρει από σοβαρή πείνα και παραμένει εκτεθειμένος στη βία και τον θάνατο», δήλωσε τον Ιούλιο, καλώντας σε κατάπαυση του πυρός, όπως αναφέρει το CNN.

Σύμφωνα με τη UNICEF, τον οργανισμό του ΟΗΕ για τα παιδιά, περισσότερα από 18.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Κατά μέσο όρο, 28 παιδιά σκοτώνονται καθημερινά εκεί, ανέφερε ο οργανισμός την περασμένη εβδομάδα.

Ο ισραηλινός αποκλεισμός της βοήθειας προς τον θύλακα έχει οδηγήσει σε αυτό που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε «προκαλούμενο από τον άνθρωπο μαζικό λιμό».

Η Μαντόνα δήλωσε ότι «δεν δείχνει με το δάχτυλο, δεν κατηγορεί και δεν παίρνει το μέρος κανενός». «Όλοι υποφέρουν. Συμπεριλαμβανομένων και των μητέρων των ομήρων. Προσεύχομαι να απελευθερωθούν και αυτές», είπε.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, απάντησε τη Δευτέρα στην ανάρτηση της Μαντόνα, ευχαριστώντας την για την «κατανόηση, την αλληλεγγύη και τη δέσμευσή της να φροντίζει όλους όσοι έχουν παγιδευτεί στην κρίση της Γάζας, ειδικά τα παιδιά».

«Αυτό είναι εξαιρετικά αναγκαίο. Η ανθρωπιά και η ειρήνη πρέπει να υπερισχύσουν», δήλωσε.

Τουλάχιστον 222 άνθρωποι – μεταξύ τους 101 παιδιά – έχουν πεθάνει από υποσιτισμό από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

Ο Ραμές Ρατζασίνγκαμ, επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), δήλωσε την Κυριακή σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Αυτό δεν είναι πλέον μια επικείμενη επισιτιστική κρίση – αυτό είναι λιμός, καθαρός και απλός.»

Το Ισραήλ ελέγχει αυστηρά τη ροή της βοήθειας και του προσωπικού προς τον θύλακα.

Σε μια σπάνια περίπτωση, τον Ιούλιο, το Ισραήλ επέτρεψε σε δύο εκκλησιαστικούς ηγέτες να επισκεφθούν την περιοχή, μετά από ισραηλινό πλήγμα στη μοναδική καθολική εκκλησία της Γάζας, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων.

Η εκκλησία είχε λειτουργήσει ως καταφύγιο για τη μικρή χριστιανική κοινότητα της Γάζας καθ’ όλη τη διάρκεια σχεδόν δύο ετών πολέμου.

Έκτοτε, η κρίση λιμού στη Γάζα έχει επιδεινωθεί, με εικόνες λιποβαρών παιδιών να προκαλούν παγκόσμια ανησυχία.

«Πρέπει να ανοίξουν πλήρως οι ανθρωπιστικές πύλες για να σωθούν αυτά τα αθώα παιδιά», είπε η Μαντόνα. «Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Σας παρακαλώ, πείτε ότι θα πάτε», έγραψε.

Το αν η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επέτρεπε στον πάπα την είσοδο στον θύλακα παραμένει αβέβαιο, αλλά η έκκληση της Μαντόνα υπογραμμίζει την αυξανόμενη καταδίκη του 22μηνου πολέμου, που έχει προκαλέσει εντάσεις μεταξύ του Ισραήλ και των συμμάχων του.

Τα σχόλια της Μαντόνα έρχονται σε μια περίοδο που ολοένα και περισσότεροι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Massive Attack, ο Μπράιαν Ίνο και πιο πρόσφατα οι U2, έχουν αναδείξει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.