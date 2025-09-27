Η Ναταλία Γερμανού είπε τα αυτονόητα για τον “υπεράνθρωπο Πάνο Ρούτσι”

Η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον Πάνο Ρούτσι, τονίζοντας τη δύναμη του αγώνα του και το κύμα υποστήριξης που τον στηρίζει.

Με αφορμή τη συμπλήρωση της 13ης ημέρας της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στην κατάσταση του απεργού μέσα από την εκπομπή της, εκφράζοντας την βαθιά της συγκίνηση και την αλληλεγγύη της.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι, παρά την εν μέρει αποδοχή του αιτήματός του για εκταφή του γιου του, ο κ. Ρούτσι συνεχίζει την απεργία του, η παρουσιάστρια τόνισε τη δύναμη και την αφοσίωση του αγώνα του, ενώ εξέφρασε την υπερηφάνειά της για το κύμα αλληλεγγύης που έχει δημιουργηθεί γύρω του.

«Σήμερα είναι η 13η μέρα που συνεχίζει την απεργία πείνας ο κ. Ρούτσι, παρά το γεγονός ότι χθες έγινε εν μέρει δεκτό το αίτημά του. Είναι υπεράνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η Ναταλία Γερμανού δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για το πρωτοφανές κύμα αλληλεγγύης που έχει εκδηλωθεί υπέρ του απεργού: «Δεν είναι ποτέ μόνος. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά βιώνει ένα κύμα αλληλεγγύης από τον κόσμο, κάτι που είναι μοναδικό και εξαιρετικό», τόνισε.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια απηύθυνε το δικό της μήνυμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ξεπεράσουμε τις πολιτικές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις: «Υπάρχουν θέματα που είναι πάνω και πέρα από την πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πολιτική συνείδηση, αλλά υπάρχουν ζητήματα που υπερβαίνουν κόμματα και νομικές διαδικασίες. Μπροστά στον Πάνο Ρούτσι, στεκόμαστε προσοχή».