Η Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε γιατί δεν χαμογελάει ποτέ

Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλά για την δική της ζωή – όχι για του Ντέιβιντ – στο ομώνυμο ντοκιμαντέρ του Netflix και αποκαλύπτει γιατί δεν χαμογελά ποτέ.

«Δεν πρόκειται γι’ αυτόν, πρόκειται για μένα», δηλώνει η Βικτόρια Μπέκαμ, αναφερόμενη στον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ και αυτή η φράση συνοψίζει όσα θα δούμε στο πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ για την ζωή της, που κυκλοφορεί στο Netflix την Πέμπτη.

Το κορίτσι των Spice Girl αποφασίζει να αφηγηθεί τη δική του ιστορία, δύο χρόνια μετά την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του συζύγου της.

Τα επεισόδια μας μεταφέρουν στον κόσμο της Βικτόριας, από την ποπ καριέρα και την οικογενειακή της ζωή, μέχρι τις προσπάθειες να επανεφεύρει τον εαυτό της και την προετοιμασία για ένα μεγάλο σόου στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Μαθαίνουμε επίσης για τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η εταιρεία της και πώς φοβόταν ότι θα μπορούσε να «χάσει τα πάντα». Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν διάσημοι φίλοι της, όπως η Εύα Λονγκόρια, αλλά και γκουρού της μόδας όπως η Ντέιμ Άννα Γουίντουρ και η Ντονατέλα Βερσάτσε.

Πριν τις Spice Girls, η Βικτόρια «δεν ήταν κουλ»

Η Λέιντι Μπέκαμ γνώρισε παγκόσμια φήμη με τις Spice Girls, αλλά στο σχολείο ήταν «το uncool παιδί». «Ήμουν σίγουρα μοναχική στο σχολείο», εξηγεί, αναφερόμενη στον εκφοβισμό που υπέστη.

Οι Spice Girls δημιουργήθηκαν το 1994, όταν η Μέλ Μπι, η Μέλ Σι, η Έμμα Μπάντον, η Τζέρι Χάλλιγουελ και η Βικτόρια απάντησαν σε αγγελία για νέα μέλη.

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους single, Wannabe, το 1996, η «μανία των Spice» εξαπλώθηκε παγκοσμίως, με το σύνθημα «Girl Power» – ένα μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης που τις μετέτρεψε σε παγκόσμιο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας.

Η Λέιντι Μπέκαμ αποδίδει στα κορίτσια του γκρουπ το γεγονός ότι την έκαναν «πιο χαλαρή, πιο διασκεδαστική» και λέει ότι ήταν η πρώτη φορά που ένιωσε δημοφιλής. Παρά την επιτυχία, αντιμετώπισε αρνητικά πρωτοσέλιδα για το βάρος της και μιλά για την διατροφική διαταραχή που ποτέ δεν συζήτησε δημόσια.

Βικτόρια Μπέκαμ: “Έχασα σχεδόν τα πάντα”

Η Λέιντι Μπέκαμ μιλά με εκπληκτική ειλικρίνεια για τις δυσκολίες της εταιρείας της. Λέει ότι ο κόσμος δεν τη θεωρούσε καθόλου «κουλ» και πολλοί δεν την έπαιρναν στα σοβαρά.

Η Ντέιμ Άννα Γουίντουρ προσθέτει: «Νόμιζα ότι ίσως ήταν ένα χόμπι. Δεν το πίστευα πολύ».

Το ντοκιμαντέρ δείχνει την ανάπτυξη της Victoria Beckham Ltd αλλά και τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ λέει ότι δεν πίστευε πως η επιχείρηση θα επιβιώσει, και η Βικτόρια συμφωνεί: «Σχεδόν έχασα τα πάντα και ήταν μια σκοτεινή περίοδος. Έκλαιγα πριν πάω στη δουλειά κάθε μέρα».

AP

Η οικογένεια και φήμες για διαμάχη με τον Μπρούκλιν

Ο μεγαλύτερος γιος του ζευγαριού, ο 26χρονος Μπρούκλιν εμφανίζεται για λίγο στο ντοκιμαντέρ, κυρίως όταν η Βικτόρια μιλά για την πρωινή αδιαθεσία της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τις εμφανίσεις της με τις Spice Girls.

Το ενδιαφέρον του διαδικτύου τους τελευταίους μήνες έχει στραφεί σε φήμες για διαμάχη μεταξύ του Μπρούκλιν και της συζύγου του Νίκολα με την υπόλοιπη οικογένεια. Ωστόσο, η Βικτόρια δεν αναφέρεται στο θέμα, σημειώνοντας απλώς ότι δεν σχολιάζει τη φήμη.

Γιατί η Βικτόρια Μπέκαμ χαμογελάει σπάνια

Η χαρακτηριστική έκφραση του προσώπου της Λέιντι Μπέκαμ έγινε σήμα κατατεθέν τη δεκαετία του ’90. Στη σειρά αποκαλύπτει τον λόγο: «Μόλις βλέπω μια κάμερα, αλλάζει η συμπεριφορά μου. Ανεβάζω ένα “τείχος”, η πανοπλία μπαίνει, και τότε εμφανίζεται η ‘μουτρωμένη που δεν χαμογελάει‘. Είμαι πολύ συνειδητοποιημένη γι’ αυτό που κάνω».

Ωστόσο, σημειώνει ότι θα ήθελε να έχει την αυτοπεποίθηση να χαμογελά μπροστά στις κάμερες και διαβεβαιώνει ότι χαμογελά στην πραγματικότητα, απλώς όχι με τον τρόπο που φαίνεται στο φακό λόγω της συνήθειας που έχει να χαμογελάει από την αριστερή πλευρά.