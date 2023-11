Jared Leto: “Έπαθε” Τομ Κρουζ και σκαρφάλωσε στο Empire State Building

Έναν ομολογουμένως πρωτότυπο τρόπο βρήκε ο Jared Leto για να διαφημίσει την παγκόσμια περιοδεία των “30 Seconds to Mars”, αφού σκαρφάλωσε στο Empire State Building δεμένος με ένα σχοινί.

Disclaimer: Αν φοβάστε τα ύψη τότε αυτό το άρθρο δεν είναι για εσάς.

Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο στο οποίο ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής, Τζάρεντ Λέτο (Jared Leto), στο οποίο φαίνεται ως άλλος κασκαντέρ να σκαρφαλώνει στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη, δεμένος απλά με ένα σχοινί χωρίς να φέρει ιδιαίτερο εξοπλισμό.

Το stunt έγινε στο πλαίσιο της προώθησης της επερχόμενης παγκόσμιας περιοδείας “Seasons 2024 World Tour” του μουσικού συγκροτήματος “30 Seconds to Mars”, στο οποίο είναι frontman ο Τζάρεντ Λέτο.

Jared Leto 2023 Photo by Laura Roberts/Invision/AP

“Το κτίριο είναι μια απόδειξη όλων των πραγμάτων που μπορούν να γίνουν στον κόσμο αν βάλουμε το μυαλό μας σε αυτό, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό η έμπνευση πίσω από το πιο πρόσφατο άλμπουμ μας, ‘It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day'”, εξήγησε ο Λέτο σε δήλωσή του για το εγχείρημά του που έκανε πολλές παλάμες να ιδρώσουν βλέποντας το παρακάτω βίντεο.

Δείτε το βίντεο με τον Jared Leto:

Σε άλλο βίντεο μάλιστα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Λέτο φαίνεται να κάνει… πρόβα σκαρφαλώνοντας έναν τοίχο φορώντας πλαστικές παντόφλες γνωστής εταιρείας.

Empire State Building: Το ψηλότερο ανθρώπινο κατασκεύασμα πάνω στη Γη για 23 χρόνια

Το Κτήριο Εμπάιρ Στέιτ ή Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ (The Empire State Building), το Κτήριο της Αυτοκρατορικής Πολιτείας”, δηλαδή της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ είναι ένας από τους υψηλότερους και ιστορικότερους ουρανοξύστες στον κόσμο.

Το Empire State Building, που προοριζόταν να είναι το πρώτο κτίριο πάνω από 100 ορόφους στον κόσμο, άρχισε να κατασκευάζεται στις 17 Μαρτίου 1930 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ 1 έτους και 45 ημερών.

Το κτίριο των 102 ορόφων γίνεται θέμα συζήτησης στην πόλη και, την 1η Μαΐου 1931, ο Πρόεδρος Χούβερ πατάει ένα κουμπί στην Ουάσιγκτον, εγκαινιάζοντας επίσημα το κτίριο και ανάβοντας για πρώτη φορά τα φώτα του Empire State Building.

Ως το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, το Empire State Building γίνεται γρήγορα ένα αναγνωρισμένο τουριστικό αξιοθέατο. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο συρρέουν στο κτίριο, πληρώνοντας 10 σεντς για να κοιτάξουν μέσα από ένα τηλεσκόπιο τη Νέα Υόρκη. Σε 6 μήνες, το κτίριο συγκεντρώνει περισσότερα από 3.000 δολάρια σε πεντάλεπτα και δεκάλεπτα.

Βρίσκεται στην πόλη της Νέας Υόρκης (στη διασταύρωση της 5ης Λεωφόρου, νο. 350, και της 34ης δυτικής οδού) και έχει 102 ορόφους. Υπήρξε ο υψηλότερος ουρανοξύστης στη Γη για 41 χρόνια, από την ολοκλήρωσή του το 1931 ως το χτίσιμο του Βόρειου Πύργου του Παγκόσμιου Εμπορικού Κέντρου το 1972. Μετά την πτώση των Δίδυμων Πύργων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, το Εμπάιαρ Στέιτ ξανάγινε και παρέμεινε το υψηλότερο κτήριο σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη μέχρι τις 30 Απριλίου 2012, όταν το ξεπέρασε το υπό κατασκευή Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 1. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του είναι Αρ Ντεκό.

Το Κτήριο Εμπάιαρ Στέιτ παρέμεινε ο υψηλότερος ουρανοξύστης στον κόσμο επί 41 χρόνια, επίδοση που αποτελεί ακόμα παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ υπήρξε το υψηλότερο ανθρώπινο κατασκεύασμα πάνω στη Γη για 23 χρόνια. Το ύψος της ταράτσας του είναι 1250 πόδια ακριβώς, ή 381 μέτρα, η κορυφή 442,9 μέτρα, ενώ το άκρο της κεραίας στην κορυφή φθάνει σε ύψος τα 448,67 μέτρα πάνω από το πεζοδρόμιο (για την ακρίβεια υπάρχουν αρκετές κεραίες-πομποί, αλλά η υψηλότερη είναι απλώς ένα αλεξικέραυνο).

Σήμερα το Εμπάιαρ Στέιτ παραμένει το δεύτερο υψηλότερο κτήριο σε όλες τις ΗΠΑ.

Διαθέτει 86 ορόφους για εμπορική χρήση, ενώ οι υπόλοιποι 16 αντιπροσωπεύουν την κορυφή-πύργο αρ ντεκό.

Ο ουρανοξύστης έχει 6.500 παράθυρα και 73 ανελκυστήρες (67 στον κεντρικό πυρήνα και 6 περιφερειακούς). Τα σκαλοπάτια από το πεζοδρόμιο μέχρι τον 102ο όροφο είναι 1.860. Το ολικό εμβαδό των ορόφων είναι 257.210 τετραγωνικά μέτρα. Η βάση του κτηρίου έχει έκταση περίπου 8 στρέμματα, αλλά η διατομή μειώνεται προς την κορυφή. Η άνοδος χρειάζεται λιγότερο από ένα λεπτό με ανελκυστήρα μέχρι τον 86ο όροφο, όπου και το παρατηρητήριο θέας. Το κτήριο περιέχει σωλήνες συνολικού μήκους 113 χιλιομέτρων και ηλεκτρικά καλώδια συνολικού μήκους 762 χιλιομέτρων. Η κεντρική θέρμανση γίνεται με ατμό χαμηλής πιέσεως (0,14 ως 0,21 της ατμόσφαιρας). Το όλο κτήριο ζυγίζει περίπου 370.000 τόνους. Η κατασκευή του στοίχισε 40.948.900 δολάρια ΗΠΑ.