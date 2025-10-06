Λιβάνης – Ανδρομάχη: Παντρεύτηκαν και βάφτισαν τον γιο τους – Οι καλεσμένοι και τα λόγια του ζευγαριού

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ βάπτισαν τον γιο τους στην ίδια τελετή. Το όνομα που του έδωσαν.

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου το απόγευμα της Κυριακής (05/10), σε έναν λαμπερό γάμο γεμάτο συγκίνηση.

Οι νεόνυμφοι βάφτισαν, παράλληλα, τον γιο τους, στον οποίον έδωσαν το όνομα “Γεράσιμος”, από τον πατέρα του τραγουδιστή.

Το αγαπημένο ζευγάρι γιόρτασε την πιο ξεχωριστή του στιγμή πλαισιωμένο από στενούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

“Ήταν πολύ συγκινητικό όλο. Βουρκώνω όλη μέρα”, δήλωσε η Ανδρομάχη, εμφανώς φορτισμένη, ενώ ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε με τρυφερότητα για τη σύζυγό του: “Είναι μοναδική στιγμή που θα τη σκέφτομαι μέρες για να καταλάβω τι έγινε”.

Μάλιστα, το ζευγάρι ρωτήθηκε και για το… παραδοσιακό “πάτημα του ποδιού” του γαμπρού, με την νύφη να αποκαλύπτει: “Πάτησα το πόδι του Γιώργου, πολύ γλυκά”. Ο τραγουδιστής, ωστόσο, σχολίασε με χιούμορ: “Όχι και γλυκά! Θέλει τσαγκάρη το παπούτσι”. “Θα το πάμε ρε Γιώργο, αν χρειάζεται τσαγκάρη. Εγώ θα το πάω”, απάντησε εκείνη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Κτήμα Αναίς στη Βαρυμπόμπη, με φόντο ένα μαγευτικό σκηνικό στον εξωτερικό χώρο, διακοσμημένο με λευκά άνθη που πρόσθεταν μια ρομαντική και κομψή ατμόσφαιρα.

Κουμπάροι ήταν δύο καλοί τους φίλοι, η Μικαέλα Ιωνά και ο Παναγιώτης Γλεντζής, ενώ νονοί ήταν άλλοι δύο φίλοι του ζευγαριού, η Σοφία Μπακλαβά και ο Γιάννης Βασιλειάδης.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν διάφοροι επώνυμοι, όπως η Άντζελα Δημητρίου, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η Δέσποινα Μοιραράκη, η Ρία Ελληνίδου, ο Νικηφόρος, ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο Γιώργος Τσαλίκης με την σύζυγό του.

Όλοι ευχήθηκαν στο ζευγάρι τα καλύτερα, τόσο για τους ίδιους όσο και για το παιδί τους.