Lola Young: Ακυρώνει όλες τις εμφανίσεις της – “Ελπίζω να μου δώσετε μία δεύτερη ευκαιρία”

Η νεαρή καλλιτέχνιδα Lola Young μετά την κατάρρευσή της επί σκηνής ανακοίνωσε πως αποσύρεται για λίγο από τα φώτα, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία της.

Ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις αλλά και τη μουσική ανακοίνωσε ότι κάνει η Lola Young, λίγες ώρες μετά το περιστατικό που σόκαρε τους θαυμαστές της, όταν η νεαρή Βρετανίδα τραγουδίστρια κατέρρευσε επί σκηνής.

Στο λιτό μήνυμα που έκανε η Lola Young στο Instagram γράφοντας με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο, όπως και στις τελευταίες αναρτήσεις της, η ίδια αναφέρει πως οι λόγοι της απόφασής της έχουν να κάνουν με το ότι η ίδια θέλει να δώσει προτεραιότητα στην υγεία της, και δη στην ψυχική, κάτι για το οποίο έχει μιλήσει ανοιχτά κατά το παρελθόν.

“Θα λείψω για λίγο. Με πονάει που πρέπει να ακυρώσω όλες τις προγραμματισμένες εμφναίσεις για το άμεσο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξή σας.

Λυπάμαι πολύ που απογοητεύω όσους αγόρασαν εισιτήριο για να με δουν, με πονάει περισσότερο από όσο φαντάζεστε. Φυσικά, θα έχετε δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων.

Ελπίζω πραγματικά να μου δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία, όταν θα έχω λίγο χρόνο να δουλέψω πάνω στον εαυτό μου και να επιστρέψω πιο δυνατή.

Σας αγαπώ όλους, Λόλα“.

Η ανάρτηση της Lola Young:

Μετά την κατάρρευσή της στη σκηνή του All Things Go Festival στο Forest Hills Stadium το Σάββατο, η Young έγραψε στο Instagram: “Γεια σας, για όποιον είδε την εμφάνισή μου στο All Things Go σήμερα, τώρα είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για όλη σας την υποστήριξη, Lola“.

Την Παρασκευή, ο μάνατζερ της Νικ Σιμάνσκι, ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι η τραγουδίστρια δεν θα συμμετείχε στην προγραμματισμένη της εμφάνιση στο φεστιβάλ Audacy’s We Can Survive στο Prudential Center, κάνοντας λόγο για ένα “ευαίσθητο ζήτημα”.

“Η Λόλα είναι πολύ ανοιχτή για την ψυχική της υγεία, και υπάρχουν φορές που η ομάδα μου και εγώ πρέπει να πάρουμε επιπλέον μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά της“, έγραψε ο ίδιος. “Είναι μια απίστευτη προσωπικότητα που παίρνει πολύ σοβαρά τους θαυμαστές της, την καριέρα της και τις συναυλίες της. Μπορώ μόνο να ζητήσω ειλικρινά συγνώμη για την όποια αναστάτωση προκλήθηκε“, κατέληξε.