Όσα είπε η Lola Young για την κατάρρευσή της επί σκηνής σε μουσικό φεστιβάλ

Η Lola Young καθησύχασε τους θαυμαστές της μετά το περιστατικό κατάρρευσης επί σκηνής σε μουσικό φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη.

Η Lola Young δήλωσε ότι «είναι καλά» αφού κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη.

Σε πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 24χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια φαίνεται να αρχίζει να χάνει την ισορροπία της πριν αφήσει το μικρόφωνό της και πέσει προς τα πίσω ενώ τραγουδά στο All Things Go Festival στο Forest Hills Stadium το Σάββατο.

Μετά την εμφάνιση, η Young έγραψε στο Instagram: «Γεια σας, για όποιον είδε την εμφάνισή μου στο All Things Go σήμερα, τώρα είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για όλη σας την υποστήριξη, Lola.»

Η Young μεταφέρθηκε εκτός σκηνής από το ιατρικό προσωπικό, ενώ τα μέλη του κοινού χειροκροτούσαν σε ένδειξη στήριξης.

Η ράπερ Doechii εμφανίστηκε μετά τη Young, και ζήτησε από το κοινό να φωνάξει «σε αγαπάμε, Lola».

Η Doechii δήλωσε: «Είναι μια απίστευτα ταλαντούχα καλλιτέχνης, και απόψε δεν ένιωθε καλά. Είμαι τόσο χαρούμενη που ήσασταν εκεί για να τη στηρίξετε και να την κρατήσετε όρθια. Ας της ευχηθούμε το καλύτερο».

Η Young είχε ακυρώσει εμφάνιση στο Prudential Center στο New Jersey την Παρασκευή. Κυκλοφόρησε τον τρίτο δίσκο της, I’m Only F**king Myself, αυτόν τον μήνα, και έγινε γνωστή με το single της Messy το 2024.

Η Young έχει τρία singles που μπήκαν στο UK Top 40, ένα άλμπουμ στο UK Top 10, και κέρδισε το βραβείο ανερχόμενου αστέρα Ivor Novello νωρίτερα φέτος, έχοντας επίσης προταθεί για καλύτερο άλμπουμ για το This Wasn’t Meant For You Anyway και για καλύτερο τραγούδι.