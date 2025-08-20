Λούνα παρκ έδιωξε τις κόρες του Diddy

Οι κόρες του Diddy, Jessie και D’Lila, απομακρύνθηκαν από τρενάκι του λούνα παρκ, με το περιστατικό να σχολιάζεται έντονα στο διαδίκτυο.

Ενώ ο Diddy παραμένει στην φυλακή της Νέας Υόρκης μέχρι την ανακοίνωση της ποινής του, οι δίδυμες κόρες του Jessie και D’ Lila, προσπαθούν να συνεχίσουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή. Παρόλα αυτά ένα σκηνικό σε μια πρόσφατη βόλτα τους στο λούνα πάρκ, ήταν η αφορμή για να βρεθούν στο επίκεντρο αρνητικών διαδικτυακών σχολίων.

Σύμφωνα με το TMZ, οι δυο 18χρονες, με τις ίδιες ροζ φόρμες, όπως φαίνεται και στο βίντεο ετοιμάζονται να ανέβουν για μια βόλτα στο τρενάκι στο πανηγύρι του Orange County, της Νότιας Καλιφόρνια. Τότε ο χειριστής και υπάλληλος του λούνα παρκ τους ζήτησε να κατέβουν, συνοδεύοντάς τες εκτός παιχνιδιού μαζί με δύο άτομα της παρέας τους. Η απομάκρυνσή τους συνέβη μετά από αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του υπαλλήλου να αφήσουν τα κινητά τους στις οποίες και δεν συμμορφώθηκαν.

Στα social media, πολλοί χρήστες δεν έδειξαν καμία κατανόηση, σχολιάζοντας επικριτικά το περιστατικό. “Αυτό βγάζει vibes από κακομαθημένα παιδιά με προνομιούχα συμπεριφορά”, έγραψε μια εκ των χρηστών.

Έχει περάσει λίγο παραπάνω από έναν μήνα από τότε που ο Diddy, αν και κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες πορνείας και αναμένει την ποινή του τον Οκτώβριο, αθωώθηκε για τις κατηγορίες εκβιασμού. Στο μεταξύ, τα παιδιά του –ανάμεσά τους και οι δίδυμες– έχουν βρεθεί στο στόχαστρο. “Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο κακομαθημένες είναι”, “ενοχλητικές και υπερόπτες” σχολίασαν άλλοι.

Παράλληλα, υπήρξαν και κάποιες φωνές υπεράσπισης. “Είναι αναμενόμενο ο κόσμος να στραφεί εναντίον τους επειδή στάθηκαν δίπλα στον πατέρα τους», έγραψε ο @Bloggerboyy. «Αφήστε τις να ζήσουν, δεν έχουν βλάψει κανέναν”.

Οι ίδιες δεν τοποθετήθηκαν δημόσια για το περιστατικό, ενώ τελικά τους δόθηκαν εισιτήρια για να ξανακάνουν τη βόλτα με το τρενάκι σε άλλη ώρα.