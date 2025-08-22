Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο Lil Nas X – Κυκλοφορούσε στους δρόμους μόνο με το εσώρουχό του

Συνελήφθη ο ράπερ Lil Nas X στο Λος Άντζελες καθώς εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στους δρόμους με τα εσώρουχα.

Ο βραβευμένος ράπερ Lil Nas X συνελήφθη μετά από συμπλοκή με την αστυνομία στο Λος Άντζελες, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές.

Η αστυνομία κλήθηκε στη λεωφόρο Ventura στις 05:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της Πέμπτης, έπειτα από αναφορές για έναν άνδρα που περπατούσε στον δρόμο με τα εσώρουχά του, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD).

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται το LAPD, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο τραγουδιστής «ορμήσε» εναντίον τους και συνελήφθη με την κατηγορία της επίθεσης.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς υπήρχε υποψία πως είχε λάβει υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε το πρωί της Πέμπτης από το TMZ, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του, τον δείχνει να χορεύει στον δρόμο φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες, προσκαλώντας τους περαστικούς να «έρθουν στο πάρτι».

Ο ράπερ αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος το πολυαναμενόμενο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Dreamboy, αφού είχε δώσει μια μικρή γεύση από τη νέα του μουσική στο Instagram.

Ο Lil Nas X, γεννημένος Montero Lamar Hill, έγινε ο πρώτος ανοιχτά γκέι άνδρας που κέρδισε βραβείο από την Ένωση Μουσικής Κάντρι, με το Old Town Road το 2019.

Το τραγούδι κέρδισε επίσης δύο βραβεία Grammy και έσπασε το ρεκόρ για το μακροβιότερο νούμερο ένα στο Billboard Hot 100, παραμένοντας στην κορυφή των τσαρτ για 17 εβδομάδες.

Η καριέρα του τραγουδιστή έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, με συντηρητικούς στις ΗΠΑ να χαρακτηρίζουν το βίντεο κλιπ για τη μεγάλη του επιτυχία Montero (Call Me By Your Name) «διεστραμμένο» και «σατανικό».

Ο ίδιος απάντησε με ένα σατιρικό βίντεο-«συγγνώμης» στο YouTube, το οποίο διέκοπτε με τη διαβόητη σκηνή χορού με δαίμονα από το Montero, ενώ έγραψε στο Twitter ότι ήθελε τα δάκρυα των επικριτών του να «γεμίσουν το Grammy μου».