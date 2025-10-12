Ντάιαν Κίτον: “Συντετριμμένος” ο Γούντι Άλεν – Δεν γνώριζε ότι ήταν άρρωστη

Η Ντάιαν Κίτον υπήρξε όχι μόνο πρώην σύντροφος του Γούντι Άλλεν αλλά και μούσα στις ταινίες τους, με την καλλιτεχνική τους χημεία να αποδεικνύεται διαχρονική.

Συντετριμμένος δηλώνει ο Γούντι Άλεν μετά τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον, της γυναίκας που υπήρξε όχι μόνο πρώην σύντροφός του, αλλά και στενή συνεργάτιδα σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές του ταινίες.

Η 79χρονη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στην Καλιφόρνια, με το People να αναφέρει ότι ο 89χρονος σκηνοθέτης έχει συγκλονιστεί από την απώλειά της. Πηγή που μίλησε στο περιοδικό αποκάλυψε πως ο Άλεν δεν γνώριζε τίποτα για τα προβλήματα υγείας της Κίτον, τα οποία επιδεινώθηκαν ραγδαία τους τελευταίους μήνες.

«Ήταν έκπληκτος. Δεν είχε ιδέα ότι ήταν άρρωστη», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή. «Είναι εξαιρετικά αναστατωμένος, βαθιά λυπημένος και συγκλονισμένος. Ο θάνατός της τον έκανε να σκεφτεί τη δική του θνητότητα».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1969, όταν η Κίτον πρωταγωνίστησε στο θεατρικό έργο του Άλεν “Play It Again, Sam” στο Broadway. Σύντομα έγιναν ζευγάρι, και παρότι η προσωπική τους σχέση δεν κράτησε πολύ, η καλλιτεχνική τους χημεία αποδείχθηκε διαχρονική.

Η συνεργασία τους κορυφώθηκε το 1977 με την ταινία Annie Hall, για την οποία η Κίτον τιμήθηκε με Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, ενσαρκώνοντας έναν χαρακτήρα που έφερε ακόμη και το όνομά της. Ο Άλεν έχει δηλώσει πολλές φορές ότι μεγάλο μέρος της έμπνευσής του «γεννήθηκε μέσα από εκείνη».

Παρά τις έντονες αντιδράσεις που σημάδεψαν κατά καιρούς την καριέρα του Άλεν, η Κίτον δεν έπαψε ποτέ να τον στηρίζει. Το 2018, εν μέσω του κινήματος #MeToo και των κατηγοριών εις βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση της θετής του κόρης Ντίλαν Φάροου, η ηθοποιός τον υπερασπίστηκε δημόσια γράφοντας στο Twitter: «Ο Γούντι Άλεν είναι φίλος μου και συνεχίζω να τον πιστεύω».