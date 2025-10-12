Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την Ντάιαν Κίτον – Τα συγκινητικά μηνύματα των συναδέλφων της

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση αποχαιρετούν οι συνάδελφοί της την Ντάιαν Κίτον, μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του αμερικανικού σινεμά

Κύμα θλίψης έχει απλωθεί πάνω από το Χόλιγουντ, στην είδηση του θανάτου της εμβληματικής ηθοποιού Ντάιαν Κίτον, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (11/10).

Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας στο περιοδικό People, το οποίο μετέφερε πρώτο την είδηση.

«Δεν υπάρχουν προς το παρόν περαιτέρω πληροφορίες και η οικογένεια ζήτησε ιδιωτικότητα σε αυτή τη στιγμή βαθιάς θλίψης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Σε ανάρτηση στο Instagram μετά τη δημοσίευση της είδησης, η Τζέιν Φόντα παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να «δεχτεί» ότι η Κίτον δεν είναι πια εδώ.

«Είναι δύσκολο να το πιστέψω… ή να το δεχτώ… ότι η Νταϊάν έφυγε από τη ζωή. Ήταν πάντα μια σπίθα ζωής και φωτός, γελούσε συνεχώς με τις ίδιες της τις αδυναμίες, ήταν απεριόριστα δημιουργική… στην υποκριτική της, στο στιλ της, στα βιβλία της, στις φιλίες της, στα σπίτια της, στη βιβλιοθήκη της, στην κοσμοθεωρία της. Ήταν πραγματικά μοναδική. Και, παρότι η ίδια δεν το ήξερε ή δεν θα το παραδεχόταν, τι σπουδαία ηθοποιός που ήταν!» έγραψε.

Ο συμπρωταγωνιστής της σε σειρά ταινιών, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, δήλωσε στο Hollywood Reporter: «Είμαι πολύ λυπημένος που έμαθα για τον θάνατο της Νταϊάν. Την εκτιμούσα βαθιά και η είδηση ότι μας άφησε με αιφνιδίασε πλήρως. Δεν περίμενα να φύγει. Θα μας λείψει. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη.»

Σε δήλωση που μοιράστηκε με τον Guardian, η Μέριλ Στριπ —η οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει μαζί της στο Marvin’s Room— χαρακτήρισε την Κίτον: «Τον αμερικανικό μας θησαυρό: μια ανεξίτηλα μοναδική γυναίκα και λαμπρή καλλιτέχνις. Σπαρακτική η είδηση ότι έφυγε, αλλά το χαμόγελό της, το στιλ της και εκείνο το αντισυμβατικό της πνεύμα θα ζουν για πάντα στο φιλμ και στις καρδιές μας.»

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, που είχε συνεργαστεί και με τις δύο ηθοποιούς στην ταινία, αποκάλεσε την Κίτον «ευφυή, αστεία και αφοπλιστικά ο εαυτός της» σε story στο Instagram. «Ένας θρύλος, ένα είδωλο και ένας αληθινά καλός άνθρωπος.»

Η Μπέτ Μίντλερ, συμπρωταγωνίστριά της στο The First Wives Club, έγραψε στο Instagram: «Η λαμπρή, όμορφη, ασύλληπτη Νταϊάν Κίτον πέθανε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ανυπόφορα λυπηρό είναι αυτό για μένα. Ήταν ξεκαρδιστική και εντελώς χωρίς δόλο ή τον ανταγωνισμό που θα περίμενε κανείς από μια τόσο μεγάλη σταρ. Αυτό που έβλεπες ήταν αυτό που ήταν… oh, la, lala!»

Ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας, που είχε παίξει μαζί της στη ρομαντική κομεντί And So It Goes το 2014, χαρακτήρισε την απώλεια «σπαρακτική» και την Κίτον «μία από τις μεγαλύτερες εμβληματικές φιγούρες της βιομηχανίας μας».