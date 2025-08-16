Οικογένεια Μαζωνάκη: “Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου – Οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει”

Πληρεξούσιοι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσαν ανακοίνωση αναφορικά με τον προσωρινό εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

Την πρώτη της τοποθέτηση μετά τον προσωρινό εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη σε ψυχιατρική κλινική, έκανε η οικογένειά του.

Μέσω ανακοίνωσης που υπογράφεται από τη δικηγορική εταιρεία «Βλάσσης και Συνεργάτες», η οικογένεια δηλώνει ότι μοναδική της προτεραιότητα είναι η υγεία και η προστασία του καλλιτέχνη.

Ενώ σε άλλο σημείο, αφήνει αιχμές για όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες επί του ζητήματος, ενδεχομένως και για το κύμα συμπαράστασης υπέρ του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Μας απασχολεί αποκλειστικά η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά και δεν αποτελεί για εμάς σημείο αναφοράς», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα που έγινε γνωστός ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους του, στην οποία άφηνε αιχμές για μέλη της οικογένειάς του, λέγοντας πως τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί επειδή ετοιμαζόταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να καταθέσει μηνύσεις, στα ίδια πρόσωπα, για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται πως, ο εγκλεισμός του Γιώργου Μαζωνάκη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική έγινε μετά από παραγγελία εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM»