Πολ Μεσκάλ: Πιο σέξι από ποτέ ως “Gladiator” στη νέα του φωτογράφιση

Η εντυπωσιακή φωτογράφιση του Πολ Μεσκάλ στο περιοδικό GQ, με αφορμή τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο “Gladiator II”. Τι είπε για τη δουλειά του, την επιτυχία, τον θάνατο και τις φήμες για την προσωπική του ζωή στο διαδίκτυο.

Ο Πολ Μέσκαλ, γνωστός για την ερμηνεία του στην ταινία Aftersun και τη σειρά Normal People, αφήνει πίσω του τα δάκρυα των ανεξάρτητων ταινιών για να βουτήξει στο αίμα των blockbuster, πρωταγωνιστώντας στο Gladiator II του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Ο ηθοποιός είναι πρωταγωνιστής του εξωφύλλου του περιοδικού GQ για τον Νοέμβριο, το οποίο φιλοξενεί ένα εκτενές αφιέρωμα στον Πολ Μεσκάλ, κάνοντας αναφορά στο άλμα από τις ανεξάρτητες ταινίες στις μεγάλες παραγωγές, στις φήμες στο διαδίκτυο, την “ψυχοπαθητική” αφοσίωσή του στη δουλειά, και πολλά άλλα.

Ο Πολ Μέσκαλ, στα 28 του χρόνια, έχει καταφέρει μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια να καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του.

Οι ρόλοι του, συμπεριλαμβανομένου της ξαφνικής επιτυχίας του ως ο ήρεμος και εσωστρεφής αθλητής Κόνελ στη σειρά Normal People, του μοναχικού gay party boy στο φαντασιακό δράμα All of Us Strangers και του εντυπωσιακού του ρόλου ως νεαρός πατέρας με κατάθλιψη στο Aftersun—για τον οποίο προτάθηκε για Όσκαρ πέρυσι, σε ηλικία μόλις 26 ετών—συχνά συνδυάζουν στοχασμό και θλίψη.

Στο GQ όταν του ζητήθηκε να περιγράψει το κοινό σημείο των χαρακτήρων που έχει υποδυθεί, είπε: «Είναι άνθρωποι που θέλουν να είναι κάτι τόσο πολύ, αλλά δεν έχουν το κατάλληλο “όργανο” για να παίξουν αυτή τη “μουσική”».

Στο Aftersun ήταν απόλυτα πειστικός ως πατέρας ενός 11χρονου κοριτσιού. Τι είναι αυτό που τον κάνει να φαίνεται μεγαλύτερος; «Γενετική; Κακή ρουτίνα περιποίησης δέρματος;», αναρωτιέται. Εάν ο αιώνας μας ορίζεται από το τεχνητό και την αποσύνδεση, ο Μέσκαλ μας επαναφέρει στην ανθρώπινη διάσταση.

Η συμπρωταγωνίστριά του στο Normal People και μία από τις καλύτερες φίλες του, η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς, ανέφερε ότι «ο Πολ ήταν πάντα άνετος με τον εαυτό του με έναν υπέροχο τρόπο».

«Κοιτάζω πίσω στον εαυτό μου στα 24 και βλέπω έναν διαφορετικό άνθρωπο», λέει ο Πολ Μέσκαλ. «Όλα ήταν ακόμα τόσο ιδανικά στο μυαλό μου. Ήμουν τόσο βαθιά ανεπηρέαστος από τον κυνισμό σε εκείνη την ηλικία. Δεν εννοώ πιο χαρούμενος με την ευρεία έννοια, αλλά ήταν σαν τη φάση που όλα φαίνονται ρόδινα. Όμως, η άλλη πλευρά αυτής της πραγματικότητας ήταν πάντα διαθέσιμη σε μένα. Καταλαβαίνω το ψυχολογικό τοπίο των χαρακτήρων που υποδύομαι και αυτό δεν προέρχεται μόνο από την ανάγνωση του σεναρίου, αλλά από κάτι μέσα σου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης λέει για το μέλλον: «Ναι, θα ήθελα να είμαι τακτοποιημένος, παντρεμένος, με παιδιά». Ωστόσο, για τον Μέσκαλ είναι δύσκολο να κοιτάξει τόσο μακριά στο μέλλον. Είναι νέος, με το παρόν σταθερά στα χέρια του.

Ωστόσο, αποφεύγει να σκέφτεται τόσο μακριά. «Πάντα ήμουν πεπεισμένος ότι δεν θα ζήσω πολύ», λέει, χωρίς φόβο ή πόνο.

«Στο μυαλό μου ποτέ δεν ήταν δραματικό. Είναι απλά ένα ένστικτο. Και ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπορώ να με φανταστώ ως 80χρονο άνδρα».

View this post on Instagram A post shared by GQ (@gq)

Φαίνεται να είσαι άνετος με αυτή την ιδέα. «Αλλά φοβάμαι επίσης τον θάνατο», προσθέτει. «Οπότε πιστεύω ότι αν ο θάνατος ερχόταν για μένα στα 55, θα τον φοβόμουν το ίδιο όσο θα τον φοβόμουν και στα 90».

Από πού προέρχεται αυτό το ένστικτο; «Είναι πάντα στο μυαλό μου. Σκεφτόμουν ότι θα κάνω οικογένεια νέος. Δεν θα επιβιώσω για πολύ καιρό. Ελπίζω να κάνω λάθος. Νομίζω ότι θα κάνω λάθος. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια που υπάρχει στο μυαλό μου».

Ο Πολ Μέσκαλ επιμένει ότι δεν κάνει “one-night stands”.

Ο 28χρονος ηθοποιός αποτέλεσε αντικείμενο φημών μέσω μιας σειράς βίντεο στο TikTok, που υποστήριζαν ότι είχε τη συνήθεια να περνά τη νύχτα με γυναίκες και να φεύγει την επόμενη μέρα, ωστόσο ο ίδιος δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι φήμες είναι “απολύτως ψευδείς”. Αν και το βρήκε διασκεδαστικό στην αρχή, αποκάλυψε ότι η μητέρα του “αναστατώθηκε” από όλη αυτή την ιστορία.

Στη συνέντευξή είπε: «Βλέπαμε τα βίντεο και γελούσαμε. Είναι κατηγορηματικά ψευδές. Και γελούσαμε, γελούσαμε, γελούσαμε…

Και το μόνο που με στεναχώρησε ήταν ότι θυμάμαι τη μητέρα μου να βλέπει τα βίντεο στην κουζίνα και να αναστατώνεται. Δεν είναι καταστροφικό αυτό; Σκέφτηκα, “Α, είναι αστείο για εμάς—για τον αδελφό μου, εμένα, την αδελφή μου—επειδή ξέρουμε πώς λειτουργεί το διαδίκτυο”.

Είναι ξεκαρδιστικό. Αν ήταν αλήθεια, θα ήταν τρομερό, αλλά ως φήμη, είναι αστείο. Αλλά μετά σκέφτηκα, αν είσαι μητέρα, το ένστικτό σου είναι να πεις, “Δεν θα το έκανε αυτό”».

«Έχω μάθει ότι υπάρχουν κάποιες γραμμές που απλά πρέπει να είναι απροσπέλαστες για το καλό της ψυχικής μου ηρεμίας… Οι φήμες τα τελευταία χρόνια έχουν ξεφύγει… Δεν νιώθω άνετα να δίνω πρόσβαση σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου. Το πώς είμαι στην προσωπική μου ζωή είναι πολύτιμο για μένα, γιατί έχω ελάχιστο από αυτό, και μπορεί να είναι αντικείμενο δημόσιου ενδιαφέροντος, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να το μοιραστώ δημόσια».