Sabrina Carpenter: Η τελευταία της live εμφάνιση είναι μια ωδή στη σεξουαλική απελευθέρωση

Είναι η pop star Sabrina Carpenter το σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης που θέλαμε;

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ (Sabrina Carpenter) είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της βιομηχανίας του θεάματος και στα 25 της χρόνια έχει καταφέρει να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο, είτε μέσα από τα αλλεπάλληλα hit της που βρίσκονται καρφωμένα στις κορυφαίες θέσεις των charts, είτε μέσα από τις τολμηρές εμφανίσεις της στη σκηνή, που συχνά προκαλούν έντονες συζητήσεις.

Η τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή του Kia Forum στο Λος Άντζελες, όπου μεταξύ άλλων ερμήνευσε το νέο της single “Juno“, εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία του 2007, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ερμηνεύοντας στίχους όπως “Wanna try out some freaky positions? Have you ever tried this one?“, η νεαρή pop star προσομοίωσε μία στάση στο σεξ, καθώς γονάτισε, τράβηξε πίσω τα μαλλιά της και χρησιμοποίησε το μικρόφωνο με τρόπο που παραπέμπει σε στοματικό σεξ. Η κίνηση από πολλούς θεωρήθηκε προκλητική, ωστόσο έφερε τη συζήτηση γύρω από τη γυναικεία σεξουαλικότητα στο προσκήνιο.

Με στίχους όπως “I know you want my touch for life/If you love me right, then who knows? I might let you make me Juno“, το τραγούδι χρησιμοποιεί τον τίτλο της ταινίας ως μεταφορά για την εγκυμοσύνη, ενώ εκφράζει τον έντονο έρωτα της τραγουδίστριας για κάποιον που την έχει κερδίσει.

Αν και η συγκεκριμένη στιγμή δίχασε το κοινό, που έσπευσε να αναρωτηθεί στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πως γιατί πρέπει όλα στις μέρες μας να κινούνται γύρω από το σεξ και να την ειρωνευτεί λέγοντάς της πως ένα “εξαιρετικό παράδειγμα για τους νεαρούς φανς της”, ήταν μια ξεκάθαρη δήλωση για τη γυναικεία σεξουαλικότητα και απελευθέρωση.

Η σεξουαλική απελευθέρωση, όπως την εκφράζει η Κάρπεντερ, δεν περιορίζεται στην πρόκληση ή τη διάθεση να σοκάρει. Είναι μια δήλωση αυτοδιάθεσης. Πρόκειται για την ελευθερία της γυναίκας να εκφράζει τις επιθυμίες της ανοιχτά, χωρίς ντροπή ή φόβο.

Παρά τον διχασμό που προκάλεσε, η στιγμή φαίνεται να βρήκε μεγάλη απήχηση στους θαυμαστές της τραγουδίστριας, με πολλούς να χαρακτηρίζουν την ίδια και την κίνησή της “iconic”, “unhinged” και “awesome”.