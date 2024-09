Selena Gomez: Αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει δικό της παιδί

Την είδηση ότι η ίδια δεν μπορεί να κυοφορήσει τα δικά της παιδιά, γνωστοποίησε σε συνέντευξή της η Selena Gomez.

Η Selena Gomez υπήρξε ανέκαθεν ειλικρινής για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Έτσι και τώρα, η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι δεν είναι σε θέση να κυοφορήσει τα δικά της παιδιά.

Η 32χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός έκανε την εν λόγω αποκάλυψη σε συνέντευξη για το εξώφυλλο του Vanity Fair, λέγοντας ότι η ανακάλυψη ότι δεν θα μπορούσε να έχει μια ασφαλή εγκυμοσύνη είναι κάτι που έπρεπε να «θρηνήσει».

«Δεν το έχω πει ποτέ αυτό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κυοφορήσω τα δικά μου παιδιά. Έχω πολλά ιατρικά προβλήματα που θα έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή μου και τη ζωή του μωρού. Αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να θρηνήσω για λίγο καιρό», δήλωσε η Selena Gomez.

Η Gomez έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τη διάγνωσή της με λύκο, μια ανίατη αυτοάνοση ασθένεια όπου το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού γίνεται υπερδραστήριο και επιτίθεται σε φυσιολογικούς ιστούς.

Τα συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση φαρμάκων. Το 2017, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού που συνδέεται με τον λύκο της.

Η τραγουδίστρια έχει επίσης μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή της με διπολική διαταραχή, κάτι που καλύφθηκε στο ντοκιμαντέρ της, My Mind and Me.

Το 2022, η Gomez δήλωσε στο Rolling Stone ότι μπορεί να μην είναι σε θέση να έχει μια ασφαλή εγκυμοσύνη, λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που παίρνει για την αντιμετώπιση της διπολικής διαταραχής.

Στη συνέντευξη στο Vanity Fair, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ελπίδα της να αποκτήσει παιδιά και δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο παρένθετης μητρότητας ή υιοθεσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μαμά της Gomez, Mandy Teefey, είναι υιοθετημένη – κάτι για το οποίο η ίδια έχει πει ότι η οικογένειά της είναι ευγνώμων.

«Δεν είναι απαραιτήτως ο τρόπος με τον οποίο το φανταζόμουν. Νόμιζα ότι θα συνέβαινε με τον τρόπο που συμβαίνει για όλους», δήλωσε.

«Είμαι σε πολύ καλύτερη θέση με αυτό. Θεωρώ ευλογία το γεγονός ότι υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι πρόθυμοι να κάνουν παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία, οι οποίες είναι και οι δύο τεράστιες δυνατότητες για μένα. Με έκανε να είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις άλλες διεξόδους για τους ανθρώπους που πεθαίνουν να γίνουν μητέρες. Είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους».

Και πρόσθεσε: «Είμαι ενθουσιασμένη για το πώς θα είναι αυτό το ταξίδι, αλλά θα είναι λίγο διαφορετικό. Στο τέλος της ημέρας, δεν με νοιάζει. Θα είναι δικό μου. Θα είναι το μωρό μου».