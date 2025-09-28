Selena Gomez: Παντρεύτηκε τον Benny Blanco σε ρομαντική τελετή στη Σάντα Μπάρμπαρα

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στη Σάντα Μπάρμπαρα, με το ζευγάρι να ανακοινώνει τον γάμο του μέσα από τρυφερές φωτογραφίες στο Instagram.

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco παντρεύτηκαν, επιβεβαιώνοντας τα ευχάριστα νέα με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

«Η γυναίκα μου στην πραγματική ζωή», έγραψε ο Blanco κάτω από τη δημοσίευση της Gomez, στην οποία έγραψε μια λιτή λεζάντα με την ημερομηνία που τελέστηκε ο γάμος τους.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός, υποψήφια για Grammy και Emmy, εμφανίστηκε με λευκό νυφικό σε γραμμή halter με λουλουδένιες λεπτομέρειες, ενώ ο -πλέον- σύζυγός της επέλεξε σμόκιν με παπιγιόν. Και τα δύο outfits ήταν ειδικές δημιουργίες του οίκου Ralph Lauren.

Λίγο πριν τον γάμο, φωτογράφοι είχαν απαθανατίσει έναν μεγάλο υπαίθριο χώρο με τέντες και προετοιμασίες στην περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα, εντείνοντας τις φήμες για το μυστήριο.

Το Instagram κατακλύστηκε από ευχές φίλων και συνεργατών της Gomez. Ο λογαριασμός της σειράς Only Murders in the Building σχολίασε «Η Mabel μας παντρεύτηκε», ενώ η εταιρεία καλλυντικών της, Rare Beauty, ανάρτησε: «Τόσο χαρούμενοι για εσάς». Συγχαρητήρια έστειλαν επίσης η Camila Cabello, η Amy Schumer και πολλοί ακόμα.

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco γνωρίστηκαν πριν από περίπου δέκα χρόνια και αρραβωνιάστηκαν στα τέλη του 2024. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί και δισκογραφικά, με το κομμάτι I Can’t Get Enough το 2019, στο οποίο συμμετείχαν επίσης οι J Balvin και Tainy.

Η Selena Gomez βρίσκεται στο προσκήνιο από μικρό παιδί, αρχικά στο Barney and Friends και στη συνέχεια με τη μεγάλη της επιτυχία στο Disney Channel μέσα από το Wizards of Waverly Place. Σήμερα, έχει κερδίσει αναγνώριση και υποψηφιότητες για βραβεία χάρη στον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο Only Murders in the Building δίπλα στους Martin Short και Steve Martin.