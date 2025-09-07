Στάθης Σχίζας: Η ανάρτηση με την ακτινογραφία μετά την αποχώρηση από το Exathlon

Αποχώρησε από το Exathlon ο Στάθης Σχίζας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. “Άσπαστη θέληση ή μαζοχισμός;” αναφέρει στην πρώτη του ανάρτηση.

Ο Στάθης Σχίζας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πρόωρα το Exathlon, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο χέρι κατά τη διάρκεια αγωνίσματος. Ο πρώην νικητής του Survivor, που είχε μπει στο παιχνίδι με στόχο να φτάσει ξανά στην κορυφή, δεν μπόρεσε να συνεχίσει στον απαιτητικό στίβο μάχης.

Η στιγμή του τραυματισμού του καταγράφηκε στο επεισόδιο του Σαββάτου (06/09), όταν στη διάρκεια της κούρσας σταμάτησε ξαφνικά, αντιλαμβανόμενος ότι είχε χτυπήσει σοβαρά. Οι γιατροί της παραγωγής έσπευσαν να τον περιθάλψουν, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Η ακτινογραφία έδειξε κάταγμα, γεγονός που σήμανε το τέλος της παρουσίας του στο ριάλιτι.

Ο Γιώργος Καράβας του ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Το ταξίδι για σένα τελειώνει εδώ». Ο Σχίζας, αν και φανερά απογοητευμένος, ευχήθηκε καλή συνέχεια στους συμπαίκτες του.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας την ακτινογραφία του τραυματισμένου χεριού. «Μισή πίστα με σπασμένο χέρι. Άσπαστη θέληση ή μαζοχισμός;» έγραψε.