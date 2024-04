Sydney Sweeney: Τα υποτιμητικά σχόλια παραγωγού που άναψαν φωτιές στο Χόλιγουντ

Σάλος από τα σχόλια παραγωγού του Χόλιγουντ με αφορμή υποτιμητικά και επικριτικά σχόλια σε βάρος της Sydney Sweeney. Η απάντηση της ηθοποιού.

Στο στόχαστρο της παραγωγού του Χόλιγουντ, Carol Baum, η οποία βρίσκεται πίσω από τις ταινίες “Dead Ringers” και το “Buffy the Vampire Slayer” βρέθηκε η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) επικρίνοντας την εμφάνιση και τις υποκριτικές ικανότητες της ηθοποιού.

Η Baum μιλώντας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην κριτικό κινηματογράφου των New York Times Janet Maslin αναφέρθηκε στην Σίντνεϊ Σουίνι λέγοντας χαρακτηριστικά: “Υπάρχει μια ηθοποιός που όλοι αγαπούν τώρα: Σίντνεϊ Σουίνι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Παρακολουθούσα στο αεροπλάνο την ταινία της Σίντνεϊ Σουίνι [Anyone but You] επειδή ήθελα να τη δω.

Ήθελα να μάθω ποια είναι και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτήν. Παρακολούθησα αυτή την ακατάλληλη για παρακολούθηση ταινία – συγγνώμη για τους ανθρώπους που αγαπούν αυτή τη… ρομαντική κομεντί όπου μισούν ο ένας τον άλλον”, είπε αρχικά.

Συνεχίζοντας τα επικριτικά σχόλια η παραγωγός, η οποία διδάσκει επίσης στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, πρόσθεσε: “Είπα στους φοιτητές μου: ‘Εξηγήστε μου αυτό το κορίτσι. Δεν είναι όμορφη, δεν μπορεί να παίξει. Γιατί είναι τόσο καυτή;‘. Κανείς δεν είχε απάντηση. Αλλά τότε τέθηκε η ερώτηση: ‘Λοιπόν, αν μπορούσατε να κάνετε την ταινία σας επειδή έπαιζε αυτή, θα το κάνατε;’…”.

Η πρωταγωνίστρια του “Euphoria” και του “The White Lotus”, η οποία ήταν υποψήφια για Emmy και για τις δύο σειρές το 2022, αντέδρασε στα παραπάνω σχόλια και τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων “ντροπιαστικά“.

Ο εκπρόσωπος της Σουίνι έδωσε στο Variety την ακόλουθη δήλωση, ως απάντηση στην Baum: “Πόσο λυπηρό είναι το γεγονός ότι μια γυναίκα που είναι σε θέση να μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία της επιλέγει να επιτεθεί σε μια άλλη γυναίκα.

Αν αυτό είναι που έμαθε στις δεκαετίες της στον κλάδο και πιστεύει ότι είναι σωστό να διδάξει στους μαθητές της, αυτό είναι ντροπή.

Η άδικη υποτίμηση μιας συναδέλφου παραγωγού γυναίκας λέει πολλά για τον χαρακτήρα της κ. Baum“.