Θα παίξει ο Ryan Gosling στην επόμενη ταινία του Star Wars;

Ξένα δημοσιεύματα θέλουν τον Ryan Gosling να βρίσκεται σε συζητήσεις προκείμενου να παίξει στην επόμενη ταινία του Star Wars, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Shawn Levy.

Σε έναν “γαλαξία πολύ πολύ μακριά” ενδέχεται να καταυθύνεται ο Ryan Gosling καθώς σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για μία νέα ταινία του Star Wars.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο σκηνοθέτης του Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, ετοιμάζει την επόμενη μεγάλη ταινία του και αυτή θα έχει να κάνει με το Star Wars. Γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι ο Levy θα αναλάβει την επόμενη ταινία του franchise των Lucasfilm και Disney. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Gosling και η ομάδα παραγωγής βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε συζητήσεις, αλλά δεν έχουν πέσει ακόμα οι υπογραφές.

Ο Levy έχει στα σκαριά τη νέα ταινία του Star Wars από το 2022, ενώ ο Jonathan Tropper, συνεργάτης του Levy σε ταινίες όπως This Is Where I Leave You και The Adam Project, δουλεύει πάνω στο σενάριο για πάνω από έναν χρόνο. Ο Levy θα είναι και παραγωγός μέσω της εταιρείας του, 21 Laps, μαζί με την Kathleen Kennedy και τη Lucasfilm.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω πληροφορίες για το projec.