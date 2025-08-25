Το αντίο της Μελίνας Νικολαΐδη στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου – “Το αγγελάκι μου”

Με μία συγκινητική ανάρτηση σε μορφή story η Μελίνα Νικολαΐδη αποχαιρετά την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών.

Συντετριμμένοι είναι οι φίλοι και οι συγγενείς της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, μετά την είδηση πως η 41χρονη επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή, το βράδυ του Σαββάτου (23/8),έχοντας δώσει μία γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Το πρωί της Δευτέρας (25/8) η Μελίνα Νικολαΐδη, κόρη του Ντέμη Νικολαΐδη, με τον οποίο η Αλεξάνδρα διατηρούσε δεσμό τα τελευταία τρία χρόνια, θέλησε να της πει το δικό της αντίο μέσα από τα social media.

«Το αγγελάκι μου», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram story που ανάρτησε, ανεβάζοντας μία φωτογραφία που έδειχνε τα χέρια τους να κρατιούνται σφιχτά.