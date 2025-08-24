Η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρετά την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: “Πάλεψες σαν λιοντάρι, καλό παράδεισο”

Την αγαπημένη της φίλη Αλεξάνδρα Νικολαΐδου αποχαιρετά η Κατερίνα Καινούργιου με μία σπαρακτική ανάρτηση. “Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε”.

Με μία άκρως συγκινητική ανάρτηση η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία πέθανε χθες, Σάββατο, σε ηλικία 40 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η παρουσιάστρια έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram ότι η Αλεξάνδρα, η οποία νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό, πάλεψε σαν λιοντάρι.

Οι δύο γυναίκες υπήρξαν στενές φίλες και η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε στην ανάρτηση της ότι η Αλεξάνδρα ήταν «υπερβολικά καλή γι’ αυτόν τον κόσμο».

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ξεχώριζε για τον χαρακτήρα της και πως αγαπήθηκε πολύ από την οικογένεια, τους φίλους και τον Ντέμη Νικολαϊδη. Η καινούργιου αποκάλεσε «άγγελο» την Αλεξάνδρα, λέγοντας πως θα κρατά τις στιγμές τους σαν φυλαχτό και θα περιμένει να τη συναντήσει ξανά στα όνειρά της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου:

«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ…

Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους !!!

Πάλεψες σα λιοντάρι αστέρι μου …Μ όλη την δύναμη της ψυχής σου …ήσουν πιο δυνατή απ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους…

Αγαπήθηκες τόσο πολύ Αλεξ μου …όσο κανένας άλλος …απ την οικογένεια σου ,εμάς όλους τους φίλους σου…απ τον υπέροχο σύντροφο σου !

Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι αυτόν τον κόσμο…πάντα με χαμόγελο,αισιοδοξία,καλοσύνη κ αγάπη για όλους !!

Τόσο όμορφη …μέσα κ έξω …όσο καμία άλλη αστέρι μου !

Ήσουν πάντα εκεί για όλους …

Ευχαριστώ το Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου…

Οι στιγμές μας άπειρες …Κ θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό

“Αν τα δάκρυα μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρομο, θα σκαρφάλωνα πάνω στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά…”

Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρα μου και να μου γελάς δυνατά,να μου δίνεις δύναμη κ να τα ομορφαίνεις όπως έκανες συνέχεια…

Καλό παράδεισο άγγελε μου …να προσέχεις εκεί ψηλά …».

Υπενθυμίζεται πως, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε αποκαλύψει, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, την μέχρι τότε άγνωστη μάχη της με την ασθένεια. Η ίδια είχε μοιραστεί μία φωτογραφία της από το νοσοκομείο, γράφοντας: “Είμαστε πιο δυνατοί από όσο νομίζουμε”.

Τότε η φίλης της, Κατερίνα Καινούργιου, είχε κάνει repost την ανάρτησή της, γράφοντας: “Είσαι η ηρωίδα μου. Τόσο περήφανη για σένα Άλεξ μου. Το πιο δυνατό πλάσμα που έχω δίπλα μου. Σε αγαπώ”.

Τον Δεκέμβριο, η γνωστή παρουσιάστρια είχε αναφερθεί και πάλι στην κολλητή της φίλη δημόσια μέσα από την εκπομπή της “Super Κατερίνα”.

«Έχω να πω ότι ο Ντέμης είναι πολύ τυχερός γιατί η Αλεξάνδρα είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Η Αλεξάνδρα, για να καταλάβετε, είναι το κοριτσάκι που έπαιζε στο “Καληνύχτα μαμά”. Δεν είναι ηθοποιός, καμία σχέση, ασχολείται με το marketing» είχε πει, μεταξύ άλλων.