Τόνι Τοντ: Πέθανε σε ηλικία 69 ετών ο “Candyman”

O ηθοποιός Τόνι Τοντ, που έγινε ευρέως γνωστός από τους ρόλους του σε σειρές και ταινίες των 90s’, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στην Καλιφόρνια.

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 69 ετών, ο Τόνι Τοντ, ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός από τον ρόλο του ως “Candyman” στην ομώνυμη σειρά ταινιών.

Ο Τοντ άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου, στο σπίτι του στην περιοχή Marina Del Rey της Καλιφόρνιας. Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Ο Τοντ γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1954 στην Ουάσιγκτον. Σπούδασε υποκριτική στο Ινστιτούτο Θεάτρου του Εθνικού Θεάτρου Ηθοποιών Eugene O’Neill και στο Trinity Rep Conservatory.

Ένας από τους πρώτους του ρόλους στον κινηματογράφο ήταν ο ρόλος του Λοχία Γουόρεν στο κλασικό φιλμ του Oliver Stone για τον πόλεμο του Βιετνάμ, “Platoon.”

Ο Τοντ εδραίωσε την θέση του στην ποπ κουλτούρα και την μεγάλη οθόνη με το ρόλο του ως Ντάνιελ Ρομπιτάιγ, γνωστός και ως “Candyman,” στην ομώνυμη ταινία.

Ο ηθοποιός μετρούσε πάνω από 250 συμμετοχές σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Έπαιξε σε σειρές όπως «21 Jump Street», «Night Court», «MacGyver», «Matlock», «Jake and the Fatman», «Law & Order», «The X-Files», «NYPD Blue», «Beverly Hills 90210», «Xena: Warrior Princesss», «Murder, She Wrote», «Star Trek: The Next Generation», «Deep Space Nine» και «Voyager» και πολλές άλλες.

Επιπλέον, ο ηθοποιός δάνεισε τη φωνή του σε διάφορα κινούμενα σχέδια και βιντεοπαιχνίδια, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης συμμετοχής του ως Venom στο βιντεοπαιχνίδι “Spider-Man 2” του 2023.