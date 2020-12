Football Manager 2021: Το απόλυτο Review για το παιχνίδι της καρδιάς μας

Το Football Manager είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι:

είναι τα ξενύχτια, είναι τα λιωσίματα, είναι οι πολύωρες συζητήσεις στους καφέδες, είναι η shortlist σου, είναι το Gung-Ho, είναι τα forums, είναι τα δεκαεξάχρονα ταλέντα που με τόσο αγάπη scout-άραμε ολόκληρο τον πλανήτη για να βρούμε, είναι τα πεταμένα στον τοίχο από τα νεύρα αντικείμενα, είναι οι μουγγοί πανηγυρισμοί για να μη μας περάσουν για τρελούς, είναι το μυθικό Champions League που σήκωσες με την Αγία Ελεούσα, είναι εκείνος ο τύπος που έπιασε δουλειά σε κανονική ομάδα στέλνοντας βιογραφικό με τα ηλεκτρονικά του κατορθώματα, είναι το petition για τον πιο αδικημένο ήρωά του, είναι η συνομωσία του *όταν κλείνεις το παιχνίδι αλλάζει η φόρμα της ομάδας σου* (που ό,τι και να λένε ο Miles Jacobson και η Sports Interactive, εμείς ξέρουμε την αλήθεια...). Είναι αναμνήσεις, καψούρα και μέρος της ζωής μας, όσα χρόνια κι αν περάσουν τελικά. Πατάμε spacebar και συνεχίζουμε...

Η κριτική δημοσιεύθηκε στο gr.ign.com και εμείς με μεγάλη χαρά την αναδημοσιεύουμε παρακάτω.

Με μια πρώτη ματιά

Α, το interface... Τόσο ίδιο και τόσο διαφορετικό. Μπορώ μετά βεβαιότητας να πω ότι έστω και μια χρονιά να μην έχει ασχοληθεί κάποιος, η επαναφορά του στους ηλεκτρονικούς πάγκους θα του φανεί περίεργη με τις τόσες επιλογές στ’ αριστερά της οθόνης του. Εκτός κι αν γυρίσουμε το ρολόι πολλά χρόνια πίσω, δε νομίζω πως το Football Manager διεκδικούσε ποτέ τον τίτλο του πιο user friendly, ειδικά για τους νεοεισελθόντες. Για να λέμε την αλήθεια βέβαια, μετά από λίγη ώρα είχα (ξανα)συνηθίσει. Σίγουρα θα θέλαμε να είναι λίγο πιο απλοποιημένο, αλλά δεν είναι δα και μαρτύριο. Απλοποιημένο είπα ε; Χα... Οι εποχές που το μόνο που χρειαζόταν ήταν να διαλέξουμε ένα σύστημα και ξεκινάγαμε, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Το Football Manager πλέον απαιτεί μπόλικο ελεύθερο χρόνο και σπουδή.

Ειδικά φέτος, το βασικό νέο feature του παιχνιδιού είναι η συνεργασία της Sports Interactive με την εταιρία ανάλυσης δεδομένων Scisports. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, και το xG (το πόσα γκολ θα έπρεπε να σκοράρετε συναρτήσει της ποιότητας των ευκαιριών σας, χοντρικά) είναι το βασικό αντικείμενο μελέτης σας. Φαίνεται οξύμωρο δεδομένης της περιπλοκότητας, αλλά βασικός στόχος των data που προσφέρονται είναι να κάνετε λιγότερα εσείς ως managers. Φυσικά μπορείτε να επιλέξετε να μην προσλάβετε κανέναν Performance Analyst στο επιτελείο, σηκώνοντας μόνος σας το φορτίο, αλλά ακόμα κι εμένα που στην αρχή με ξένιζε, τελικά μου καλάρεσε να βλέπω πού χωλαίνει και πού υπερτερεί η ομάδα μου και να προγραμματίζω αναλόγως.

Match Engine

Δε θα ήταν υπερβολή να πούμε πως, συνήθως, το Football Manager είναι (ουσιαστικά) ολοκληρωμένο και χωρίς πολλές αστοχίες γύρω στο Μάρτιο, μετά και το update των μεταγραφών του Ιανουαρίου. Θα τολμήσω να πω ότι φέτος, και αφού έχω δει από τη beta μέχρι και το τελευταίο hotfix (τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, είμαστε στην έκδοση 21.1.3), είναι η καλύτερη Match Engine που μας παρουσιάστηκε ποτέ, καθιστώντας το, όχι απλά λειτουργικό, αλλά –σχεδόν- πανέτοιμο.

Φυσικά υπάρχουν λαθάκια που επιδέχονται βελτιώσεων. Για παράδειγμα μπορεί να παρατηρήσετε υπερβολική χρήση του VAR, κάτι που μεταφράζεται σε αρκετά πέναλτι (κυρίως υπέρ σας, όμως σε αυτό ίσως να παίζει ρόλο πόσο κατσίκια είναι και οι αμυντικοί), αλλά και “false positive” οφσάιντ, π.χ. να δίνεται σε εκτεθειμένους παίκτες που δεν επηρεάζουν τη φάση. Να τονιστεί ότι VAR έχουμε μόνο στο πρωτάθλημα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όχι στο κύπελλο.

Επιπροσθέτως, πιθανόν να δείτε αυξημένα μακρινά σουτ να βρίσκουν στόχο, αλλά τουλάχιστον είναι από παίκτες με καλή βαθμολογία στο συγκεκριμένο stat. Σκεφτείτε ότι στην beta, έμπαιναν από οποιονδήποτε... Αυτή τη στιγμή είναι ελαφρώς πιο συνηθισμένο απ’ ότι στην πραγματικότητα και από το ύψος λίγο εκτός της μεγάλης περιοχής.

Μια ακόμα παρατήρηση που καλό είναι να θυμάστε σε περίπτωση που χρειαστεί, είναι ότι καμιά φορά το ρίσκο της φουλ επίθεσης αποδίδει. Στη δοκιμαστική έκδοση και τις πρώτες επίσημες, όταν μια ομάδα (είτε η δική μας, είτε ο αντίπαλος) το γύριζε σε 4-2-4 και με πολύ επιθετική νοοτροπία, κατάφερνε να σκοράρει με αρκετή ευκολία. Τώρα είναι πολύ πιο μετριασμένο και όχι τόσο αποδοτικό (λογικό), αλλά όταν σφίγγουν τα γάλατα και είναι ζωτικής σημασίας –π.χ. για πρόκριση-, ακόμα και τώρα θα το εμπιστευτώ. Επαναλαμβάνω, πλέον δεν είναι τόσο αποδοτικό, απλά να το θυμάστε.

Αυτό που ακόμα συνεχίζει να έχει πρόβλημα, είναι όταν διαφοροποιείται το swapping μεταξύ των παικτών εντός παιχνιδιού. Για παράδειγμα, κανονικά μπορεί να έχετε βάλει τους εξτρέμ σας ν’ αλλάζουν θέση. No problem όσο δεν το πειράζετε. Αν για οποιοδήποτε λόγο την ώρα του ματς θελήσετε να μεταφέρετε αλλού τον έναν παίκτη ή π.χ. να βάλετε ειδικά τον έναν winger ν’ αλλάζει θέση με το δεκάρι σας, ε εκεί υπάρχει πρόβλημα. Συνήθως θα τα κάνει άλλα ντ’ άλλα και θα πρέπει να το διορθώσετε άμεσα manually. Συνήθως.

Άλλο ένα λάθος που παρατηρήθηκε, είναι σε επαναληπτικό κυπέλλου να μην έχουν μετρήσει τα εκτός έδρας γκολ, και ο αγώνας να οδηγηθεί σε παράταση. Αυτό συνέβη μία φορά μόνο, αλλά πρέπει να αναφερθεί.

Συνολικά κανένα από τα παραπάνω δεν κάνει το παιχνίδι unplayable. Η άμυνα πιέζει σωστά, οι επιθετικοί σκοράρουν φυσιολογικά, οι εντολές εκτελούνται κανονικά και προσωπικά έχω δει μόνο δύο σοβαρά λάθη, που πολύ δύσκολα θα συμβούν στην πραγματικότητα. Παρά τις αρχικές διαμαρτυρίες ότι ήταν αρκετά εύκολο, προσωπικά σπανιότατα συνάντησα εξωφρενικά σκορ, ενώ στην Ευρώπη όταν έπαιζα με μεγαθήρια τα έβρισκα σχεδόν πάντα σκούρα.

Και ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στο αιώνιο ερώτημα... Αλλάζει η φόρμα μας όταν κλείνουμε το παιχνίδι..; Τουλάχιστον φέτος, όχι... Κάντε quit άφοβα.

Μεταγραφές

Στον τομέα των μεταγραφών έχουμε την εισαγωγή των Recruitment Meetings, όπου οι scouts παρουσιάζουν στόχους για θέσεις που έχουμε ανάγκη, βάσει του εύρους που έχουμε δηλώσει (πληρώσει θα λέγαμε καλύτερα...). Επίσης μπορούμε πλέον να μιλήσουμε απευθείας με τον ατζέντη κάποιου παίκτη που μας ενδιαφέρει και να βολιδοσκοπήσουμε τις προθέσεις του.

Πολύ ωραία όλ’ αυτά, αλλά κακά τα ψέματα, δευτερεύοντα. Μας απασχολεί πόσο εύκολο είναι να πουλήσουμε και ν’ αγοράσουμε παίκτες. Αν έχετε αναλάβει κάποιο κορυφαίο κλαμπ, ίσως τα πράγματα να είναι ρόδινα. Για τους υπόλοιπους που αναλαμβάνουμε κάποιον Ελληνικό σύλλογο ή αντίστοιχου reputation (3-3,5 αστέρια δηλαδή) η κατάσταση είναι διαφορετική, δεδομένου κιόλας ότι οι επιπτώσεις της τωρινής πανδημίας έχουν επηρεάσει τα οικονομικά των ομάδων.

Εξαιρουμένης της πρώτης μεταγραφικής περιόδου, όπου μπορείτε να τσιμπήσετε λαβράκια σε καλές τιμές, συνήθως θα πληρώσετε υπεραξία. Την οποία, να πω την αμαρτία μου, τη θεωρώ καλή ένδειξη για το potential ability ενός παίκτη. Το πρόβλημα ουδέποτε ήταν βέβαια τι αγοράζουμε, αυτό με μερικούς καλούς scouts και δικό μας ψάξιμο λυνόταν. Βοηθάει κιόλας ότι οι παίκτες είναι αρκετά διαθέσιμοι να συζητήσουν, τουλάχιστον, μαζί μας. Το θέμα ήταν πάντα πόσο εύκολα πουλάμε για να μαζέψουμε τα απαραίτητα χρήματα...

Εδώ οι εντυπώσεις είναι ανάμικτες. Επί προσωπικού, βασικός αμυντικός με καλή παρουσία, πουλήθηκε με εξαιρετικά χρήματα στο τέλος της πρώτης σεζόν (7 εκ. αξία, δόθηκε με 20). Ομοίως, την τρίτη χρονιά, τον Γενάρη, ο αρχηγός του συλλόγου και δεκάρι της Εθνικής, 25 εκ. στην Κίνα. Θα μπορούσα να αριθμήσω κι άλλες περιπτώσεις, αλλά η ουσία είναι ότι τα ταλέντα που χρησιμοποιούνται, οι βασικοί με ιδιαίτερα καλό average rating και φυσικά τα wonderkids, θα κινήσουν το ενδιαφέρον κάποιων μεγάλων συλλόγων. Το ζήτημα είναι πρώτον ότι αυτοί οι μεγάλοι σύλλογοι είναι συνήθως σχετικά λίγοι (κανά δυο) και ότι άλλοι παίκτες δε θα κινήσουν κανένα ενδιαφέρον.

Σαφώς δεν είναι λογικό να ζητάει το οποιοδήποτε ταγάρι μας η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ. Αλλά είναι και μη ρεαλιστικό, να μην υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον πλανήτη για να πουλήσετε τους αναπληρωματικούς σας. Ή ακόμα χειρότερα, παίκτες με 10 γκολ μέσα στη σεζόν, να σας προσφέρουν ίσα-ίσα την χρηματιστηριακή τους αξία. Και όλα αυτά μετά και από μεγάλη πορεία στο Europa League (ημιτελικά δεύτερη χρονιά, τελικό την τρίτη). Ξέρουμε πολύ καλά πως αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στην πραγματικότητα, θα γινόταν χαμός με τα wanted ακόμα και για περιορισμένου ταλέντου παίκτες, έστω από μικρομεσαίες ομάδες της Ευρώπης.

Εν κατακλείδι, και μπορείτε ν’ αγοράσετε και να πουλήσετε. Και θα πληρώσετε κάποιες φορές υπεραξία και θα λάβετε, ειδικά αν ανεβάσετε λίγο το stature της ομάδας. Απλά οι ενδιαφερόμενοι είναι αρκετά λιγότεροι του αναμενόμενου, εκτός κι αν μιλάμε για κάτι συναρπαστικό και συνήθως προαπαιτεί ο παίκτης να έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά. Τουλάχιστον στο μέτριο reputation των Ελληνικών ομάδων.

Και μη ξεχνάτε φυσικά ότι ο Πρόεδρας είναι ένα κουμπί μακριά, για να ζητήσετε κι άλλα λεφτά... Στη δική μου περίπτωση, μου φέρθηκε πολύ, πολύ, πολύ γενναιόδωρα, κάτι που με εξέπληξε...

Ένα ακόμα tip, είναι ότι μπορείτε να δηλώσετε *ανεξαρτήτως status* του παίκτη, το πόσα λεφτά θα ζητούσατε για αυτόν σε ενδεχόμενη πρόταση. Αυτό μπορεί να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει τους επίδοξους αγοραστές του. Λόγου χάρη, σε wonderkid χωρίς ρήτρα που ήθελα να κρατήσω, έβαλα ότι ζητάω 80 εκατομμύρια και αυτομάτως οι ενδιαφερόμενοι εξαφανίστηκαν, τουλάχιστον για κάποιο καιρό.

Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια

Φυσικά αυτό δε με γλίτωσε και πολύ από την γκρίνια των παικτών. Κοιτάξτε, ανέκαθεν ήμουν στυγνός εκμεταλλευτής, δίνοντας σε άγνωστες ταλεντάρες πολυετή συμβόλαια με αποδοχές που θα παίρνε ο Σκαλκούνας (τυχαίο όνομα) στον Ελικώνα Δόμβραινας, και αρνούμουν να τους προσφέρω καινούργια πριν τη λήξη τους. Όχι φέτος όμως.

Φέτος, είπα να κινηθώ φυσιολογικά. Αποδίδεις; Να το κουβεντιάσουμε. Αλλά είπαν της γριάς να... τέλος πάντων... Κάθε τρεις και λίγο, κάποιος θέλει συμβόλαιο. Και εντάξει να είσαι λίγο πριν τα τελειώματα ή να μην παίρνεις καλά λεφτά. Εδώ ήρθε το προαναφερθέν wonderkid, 18 χρονών τσουτσέκι με μισθό κοντά στο εκατομμύριο, στο *εξάμηνο* και χωρίς ιδιαίτερη συνεισφορά μέχρι εκείνο το σημείο, να μου ζητήσει νέο συμβόλαιο! Γύρνα στο τέρμα σου παιδάκι, ε παιδάκι!

Εννοείται ότι δεν ήταν η μόνη περίπτωση, απλά αυτή ήταν η πιο ακραία. Γενικά οι παίκτες όλο και για κάτι θα γκρινιάζουν, όμως το καλό είναι πως μόλις σας συμπαθήσουν, τουλάχιστον με το που τους ρωτάτε γιατί είναι μουτρωμένοι, τους περισσότερους τους πιάνει το φιλότιμο και το κόβουν.

Ένα καινούργιο feature που εισήχθη φέτος για την επικοινωνία σας, είτε με τους παίκτες, είτε με τους δημοσιογράφους (που συνεχίζουν να κάνουν τις ίδιες και τις ίδιες ερωτήσεις...) είναι οι χειρονομίες. Οι οποίες ναι, μπορεί σε μια κουβέντα σας να κάνουν τη διαφορά. Να τις χρησιμοποιείτε λοιπόν, μπορεί ένα χτύπημα της γροθιάς στο τραπέζι ή μια πειστική κίνηση του χεριού, να γυρίσει το κλίμα υπέρ σας...

Covid, πρόγραμμα και τραυματισμοί

Άλλη πονεμένη ιστορία εδώ. Παρόλο που το Football Manager είναι παντελώς Covid-free (ούτε ως ασθένεια, όπως το κρύωμα), έχει αφήσει για τα καλά το στίγμα του την πρώτη χρονιά. Ας δούμε πώς λοιπόν η –ανύπαρκτη in game- πανδημία είναι ικανή να σακατέψει ολόκληρο σύλλογο.

Η ανάλυση όπως προείπαμε παίζει τεράστιο ρόλο φέτος. Αυτό αποτυπώνεται και στο ιατρικό σας επιτελείο, με τους Sports Scientists να σας δίνουν συμβουλές και πιθανότητες για τους τραυματισμούς. Πλέον κάθε παίκτης έχει μια καρδούλα η οποία δείχνει το πόσο κουρασμένος είναι γενικά, ενώ παράλληλα αναφέρεται πόσο επιβαρυμένος είναι από τα παιχνίδια. Ο συνδυασμός αυτών των δύο, αλλά κυρίως η επιβάρυνση, σας βγάζει το πόσο πιθανό είναι να έχει ένα τραυματισμό. Δηλαδή μπορεί να είναι φρέσκος, αλλά να έχει υψηλό ποσοστό τραυματισμού γιατί τον χρησιμοποιείτε συνέχεια. Ανέκαθεν είχα τις ενστάσεις μου για το πόσο αληθοφανές είναι κάτι τέτοιο, μιας και υπάρχουν άπειρα αντιπαραδείγματα, αλλά anyway.

Τραυματισμούς θα έχετε μπόλικους. Μπορεί να είναι μικροί συνήθως, για μια-δυο μέρες, αλλά θα έχετε. Και το αστείο είναι ότι είναι φυσιολογικό, συνεχώς υπάρχουν μικροτραυματισμοί και στην πραγματικότητα. Θα σας το επιβεβαιώσει και στο Medical Center ο Head of Sports Science, ότι πιθανότητα να είστε και πολύ καλύτερα του αναμενόμενου! Ποια είναι η λύση; Το δίκοπο μαχαίρι της προπόνησης.

Η οποία ήταν και ο μεγαλύτερος σκόπελος που είχα να αντιμετωπίσω ξαναπιάνοντας τον τίτλο, έπειτα από τόσα χρόνια. Ω θεοί, κοίταγα αποσβολωμένος την οθόνη, στην κυριολεξία ανήξερος του τι πρέπει να κάνω... Υπάρχουν έτοιμα προγράμματα που μπορείτε να βρείτε σε γνωστά forums και sites, προσωπικά προτίμησα να βγάλω άκρη μόνος μου. Πολλοί αφήνουν το training εξ’ ολοκλήρου στον Assistant τους, αλλά η εμπειρία μου μού έδειξε πως κάτι τέτοιο καλό είναι να το αποφεύγετε, γιατί η προπόνηση είναι κάπως χαλαρή. Θα πρότεινα να κρατάτε το βασικό πλάνο του βοηθού σας, που περιλαμβάνει general προγράμματα και να το γεμίζετε με ό,τι θεωρείτε απαραίτητο από τις υπόλοιπες κατηγορίες, χωρίς rests (αλλά με recoveries μετά τα ματς). Rest is for the weak...

Βέβαια, επιφορτισμένο πρόγραμμα προπόνησης σημαίνει... τραυματισμούς. Αλλά από το να βγάζουν τα πνευμόνια τους στο ημίχρονο, είναι προτιμότερο ρίσκο. Ιδεατά, συνιστώ πριν και μετά τους αγώνες χαλαρό φορτίο (μπλε χρώμα) και τις υπόλοιπες βαρύτερο (ιδανικά πράσινο ανοιχτό), με ιδιαίτερη προσοχή στο pre-season.

Tip: Μην παραμελείτε την προπόνηση επιθετικών corners, εκτελώντας τα παράλληλα στο πρώτο δοκάρι με τον επιθετικό να το φυλάει και έναν αμυντικό να ορμάει για την κεφαλιά...

Και με τα παραπάνω, το φόρτο αγώνων, την αντοχή των παικτών και τους τραυματισμούς δηλαδή, καταλήγουμε στη σεζόν του κορωνοϊού . Το scheduling είναι φουλ πιεσμένο με παιχνίδια μέρα παρά μέρα, ειδικά αν παίζετε Ευρώπη και κύπελλο! Σοβαρά, σε διάστημα 14 ημερών (11/2/21- 25/2/21) έδωσα 7, ολογράφως *εφτά*, ματς! Δείτε την εικόνα κιόλας! Ένας αγώνας ανά διήμερο! Συνολικά τον Φλεβάρη του 2021, 10 ματς και είναι και κουτσουρεμένος μήνας κιόλας! Αν δεν είχα τεράστιο ρόστερ να κάνω συνεχές rotation για να 'ναι φρέσκοι οι παίκτες, δεν την έβγαζα καθαρή επ' ουδενί...

Παρόλο που είναι λογικό αυτό, τηρουμένων των συνθηκών, στην αρχική χρονιά, προβλήματα με το πρόγραμμα παρατηρούνται συνεχώς. Έχουμε εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς την Τετάρτη π.χ. και παίζουμε πρωτάθλημα Κυριακή, αντί Σαββάτου. Που σημαίνει πως δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε σοβαρή προπόνηση γιατί υπάρχει και το ταξίδι! Ιδιαίτερη προσοχή την τρίτη σεζόν επίσης, με το Μουντιάλ που γίνεται χειμώνα. Δε γνωρίζω αν αυτή είναι η επίσημη οδηγία της FIFA ή της UEFA, αλλά οι νοκ άουτ αγώνες μέχρι τα ημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων καθώς και ολόκληρο το Κύπελλο Ελλάδας, είναι μονοί αγώνες.

Ένα bug που αναμένεται να διορθωθεί, είναι ότι η ομάδα των... Youth Candidates σας (η οποία εκείνη τη περίοδο αποτελείται από grey, ανύπαρκτους δηλαδή, παίκτες) παίζουν κανονικά και με το νόμο στο Κύπελλο... Αν λοιπόν έχουν την ίδια μέρα με την κανονική ομάδα αγώνα, σωστά το μαντέψατε, θα μετακινηθεί το δικό σας ματς για την επόμενη!

Technical Report

Κανείς μας δεν ασχολείται με το Football Manager για τα γραφικά του. Διάολε, τα καλύτερα ματς έχουν γίνει βλέποντας 2D κουκίδες να πηγαίνουν πέρα δώθε! Γι’ αυτό άλλωστε είναι ένας τίτλος που μπορούν να τον χαρούν ακόμα και όσοι έχουν πολύ παλιά συστήματα (με κόστος την ποιότητα των γραφικών ή την ταχύτητα φυσικά). Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτονται είναι Windows 7 64-bit, Intel Core 2 ή AMD Athlon 64 1.8 GHz, RAM 4 GB, καθώς και Intel GMA X4500 ή ισάξια κάρτα γραφικών.

Να διευκρινιστεί εδώ ότι όσες φωτογραφίες παικτών και σήματα ομάδων βλέπετε στις εικόνες, (πιθανόν) δεν περιλαμβάνονται στον τίτλο, καθώς χρησιμοποιήθηκαν facepacks και logopacks από το sortitoutsi.net. Αντίστοιχα, skins, real names, shortlists, συστήματα, schedules ή οτιδήποτε χρειαστεί κανείς, μπορείτε να βρείτε σε μπόλικες ιστοσελίδες, μεταξύ των οποίων φυσικά και το εξαιρετικό fmgreece.gr.

Το review βασίστηκε στην ψηφιακή έκδοση του παιχνιδιού για PC, η οποία μας παραχωρήθηκε από την Zegetron.

The Verdict

Ανέκαθεν πίστευα πως, ανεξαρτήτως προβλημάτων και βαθμολογιών, ο λαός του Football Manager θα το τιμήσει όπως και να έχει. Φέτος ειδικά έχει έναν παραπάνω λόγο, μιας και είναι ίσως η αρτιότερη προσθήκη της σειράς, παρά τα όποια λαθάκια, που όμως δεν επηρεάζουν σημαντικά τις επιδόσεις σας. Αυτό που έχει σημασία να θυμάστε είναι ότι μάλλον πρόκειται για την καλύτερη Match Engine που έχει παρουσιαστεί, και πως αν έχετε όρεξη θα έχετε στη διάθεσή σας πληθώρα αναλύσεων, στατιστικών και data για να οδηγήσετε την ομάδα σας δυο βήματα πιο κοντά στη δόξα και ένα βήμα πιο μακριά από το ιατρείο, και πως τελικά κουτσά-στραβά θα βρείτε τα χρήματα για να υλοποιήσετε τους στόχους σας. Τα υπόλοιπα θα τα διαπιστώσετε πατώντας continue. Καλό κάψιμο...

