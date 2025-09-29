Electronic Arts: Ιστορική συμφωνία πώλησης για 55 δισ. – Οι αγοραστές

Για 55 δισεκατομμύρια δολάρια συμφωνήθηκε να πωληθεί η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts. Ποιο το μέλλον της.

Η εταιρεία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts (EA), γνωστή για παιχνίδια όπως το “Battlefield” και το “Madden NFL”, συμφώνησε να πουληθεί σε μια ομάδα ιδιωτών επενδυτών, με την αξία της να φτάνει τα 55 δισεκατομμύρια δολάρια, δημιουργώντας το μεγαλύτερο “leveraged buyout” (LBO) στην ιστορία.

Στην αγορά αυτή συμμετέχουν το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, η εταιρεία Affinity Partners του Jared Kushner και η ιδιωτική εταιρεία Silver Lake.

Η χρηματοδότηση της συμφωνίας θα γίνει μέσω 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, που θα προέλθουν από τα υπάρχοντα κεφάλαια του PIF, καθώς και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων χρέους που θα χρηματοδοτήσει η JPMorgan.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των πλούσιων επενδυτών στη διαρκή αξία των δημοφιλών σειρών παιχνιδιών, καθώς η βιομηχανία ανακάμπτει από μια μακρά κρίση. Παρά τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες συμφωνίες στο παρελθόν, η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί ορόσημο στην αγορά των LBO.

Η προηγούμενη συμφωνία LBO που κατείχε το ρεκόρ, η εξαγορά της εταιρείας TXU Energy για 45 δισεκατομμύρια δολάρια το 2007 από την KKR, την TPG και την Goldman Sachs, κατέληξε σε χρεοκοπία το 2014. Αντίστοιχες περιπέτειες είχαν και οι εξαγορές των Toys “R” Us και Hertz.

Η προσφορά για την EA περιλαμβάνει πληρωμή 210 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, προσφέροντας έτσι μια πριμοδότηση 25% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της 25ης Σεπτεμβρίου, πριν γίνουν γνωστές οι φήμες για τη συμφωνία. Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο 5% στην πρωινή διαπραγμάτευση, φτάνοντας περίπου τα 203 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία εκτιμάται σε αξία 52,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, με 18 δισεκατομμύρια δολάρια χρέους να αποπληρώνονται κατά την ολοκλήρωσή της.

Η EA θα συνεχίσει να εδρεύει στο Redwood City της Καλιφόρνια, με τον CEO Andrew Wilson να παραμένει στο τιμόνι.