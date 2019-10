Fortnite: Οι παίκτες πιστεύουν ότι αποκωδικοποίησαν τα νούμερα της μαύρης τρύπας

Οι παίκτες του Fortnite φαίνεται να πιστεύουν ότι αποκωδικοποίησαν τους αριθμούς που εμφανίζονται στην μαύρη τρύπα, που κατέστρεψε τον χάρτη του παιχνιδιού.

Στις ώρες από την έκρηξη του χάρτη, το μόνο που εμφανίζεται είναι η μαύρη τρύπα και μια σειρά από αριθμούς. Οι φαν ανακάλυψαν μάλιστα ότι οι αριθμοί αυτοί επαναλαμβάνονται και τους αποκάλυψαν στο Reddit. Η ακολουθία είναι: 11 146 15 62 / 87 14 106 2 150 / 69 146 15 36 / 2 176 8 160 65. Τι σημαίνουν όμως αυτά τα νούμερα;

Τα βήματα που ακολούθησαν οι φαν για την αποκωδικοποίηση περιελάμβαναν τα ηχητικά αρχεία στο Visitor, τα οποία ανακαλύφθηκαν τις τελευταίες μέρες του Season 10. Ακολούθως, αντιστοίχησαν τους αριθμούς με την ανάλογη λέξη (το 11 με την 11η λέξη του ηχητικού, το 146 με την 146η λέξη κλπ). Η φράση που σχηματίστηκε είναι η ακόλουθη:

"I was not alone. Others were outside the loop. This was not calculated. The nothing is now inevitable,", το οποίο μεταφράζεται ως "Δεν ήμουν μόνος. Ήταν και άλλοι εκτός του loop. Δεν το είχαμε υπολογίσει. Το τίποτα είναι αναπόφευκτο."

Χωρίς να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι σημαίνει αυτό, γνωρίζουμε ότι το Fortnite είναι τώρα Offline και ότι μια διαρροή του Fortnite 'Chapter 2', έδειχνε και τον ερχομό ενός νέου χάρτη, κάτι που δικαιολογεί αυτόματα την καταστροφή του υπάρχοντος map από την μαύρη τρύπα.