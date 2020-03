Κορονοϊός: 183 Ραδιοφωνικοί σταθμοί έπαιξαν μαζί το "You' ll never walk Alone"

Ως ένδειξη αλληλεγγύης, 183 ραδιοφωνικοί σταθμοί της Ευρώπης, ανάμεσα τους και το BBC, έπαιξαν ταυτόχρονα το τραγούδι των Gerry & The Pacemakers, "You' ll Never Walk Alone".

Ο Σάντερ Χούγκεντρουρν, Ολλανδός παραγωγός, είχε την ιδέα να παίξουν όλοι οι σταθμοί της Γηραιάς Ηπείρου το «You'll Never Walk Alone», ένα κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Λίβερπουλ, που θεωρειται ύμνος στήριξης στον συνάνθρωπο.

ADVERTISING

"Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Τέτοια πράγματα είναι πέρα από σύνορα και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έτσι μου ήρθε η ιδέα. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ικανό να κινητοποιήσει τους πάντες, καθώς διαθέτει έναν πολύ δυναμικό στίχο", ανέφερε ο Χούγκεντρουρν.

Σήμερα, το πρωί της Παρασκευής στις 7.45 η Ευρώπη έστειλε το δικό της ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας, απέναντι στην κρίση του κορονοϊού.