MTV VMAs 2022: Η εμφάνιση του "αστροναύτη" Johnny Depp και η στροφή των βραβείων στο Metaverse

Περίπου τρεις μήνες μετά την πολύκροτη δίκη κατά της πρώην συζύγου του, Amber Heard, ο Johnny Depp έκανε το βράδυ της Κυριακής την πρώτη του δημόσια εμφάνιση κατά τη διάρκεια των μουσικών βραβείων του MTV.

Ο ηθοποιός έδωσε το παρών με το πρόσωπό του ψηφιακά τοποθετημένο μέσα σε κράνος αστροναύτη, ως το εμβληματικό λογότυπο Moon Man του μουσικού καναλιού.

ADVERTISING

Ο Depp σε μια σειρά ιδιαίτερων δηλώσεων αποκάλυψε πως είναι και πάλι διαθέσιμος για "γενέθλια, γάμους και αγρυπνίες, ό,τι χρειαστεί. Είμαι και οδοντίατρος".

Έχοντας πρόσφατα ανακοινώσει πως θα σκηνοθετήσει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του μετά από 25 χρόνια για τη ζωή του ζωγράφου Αμεντέο Μοντιλιάνι, ο Depp κατά τη διάρκεια της τελετής τόνισε "Χρειαζόμουν τη δουλειά" ενώ συμπλήρωσε "Ας επιστρέψουμε στη μουσική, εντάξει;"

Παράλληλα, η Taylor Swift κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο βίντεο της χρόνιας και το καλύτερο μεγάλης διάρκειας βίντεο για το τραγούδι "All Too Well" ενώ ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ. Η τραγουδίστρια υπογράμμισε πως πρόκειται για μια ιστορική νίκη στην τελευταία κατηγορία καθώς από τους υποψήφιους σκηνοθέτες για το καλύτερο βίντεο-κλιπ "οι τέσσερις ήταν γυναίκες".

Οι Eminem και Snoop Dogg αποτέλεσαν επίσης μια από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς. Οι δύο τους παρουσίασαν το νέο τους τραγούδι "From the D 2 the LBC" με ένα μεγάλο κομμάτι του performance να γίνεται μέσω Metaverse.

Αίσθηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις της κορυφαίας ράπερ Nicki Minaj κατά τη διάρκεια της τελετής η οποία συμπληρώνοντας πάνω από μια δεκαετία επιτυχημένης πορείας στη μουσική βιομηχανία τόνισε "Μακάρι να ήταν εδώ η Whitney Houston και ο Michael Jackson. Εύχομαι οι άνθρωποι να είχαν αντιληφθεί την αξία τους αλλά και τα όσα περνούσαν. Εύχομαι οι άνθρωποι να λάμβαναν σοβαρά υπόψιν τα θέματα ψυχικής υγείας ακόμα και όταν αυτά αφορούν αυτούς για τους οποίους πιστεύετε ότι έχουν την τέλεια ζωή".

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις