Ο Κερτ Κομπέιν... γράφει τραγούδια μετά θάνατον

O Kurt Donald Cobain πέθανε σαν σήμερα (5/4) το 1994, σε ηλικία 27 χρόνων. Δηλαδή, τότε 'έφυγε' ως σώμα και πνεύμα από αυτόν τον κόσμο. Είχε προλάβει να αφήσει κληρονομιά που υπάρχει 27 χρόνια αργότερα. Ως μουσικός και ως άνθρωπος. Ακόμα και ο τρόπος που 'επέλεξε' να κάνει την 'έξοδο' του αποτέλεσε αναφορά αφύπνισης, για τη σημασία της ψυχικής υγείας που τότε δεν είχε προσδιοριστεί ως όρος (αυτό έγινε το 1999). Σήμερα οι ψυχικές ασθένειες είναι πιο συχνές από τον καρκίνο, το διαβήτη και τις καρδιακές παθήσεις, με στοιχεία να δείχνουν πως υποφέρουν 450 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι γίνονται αυτόχειρες κάθε χρόνο, ενώ απόπειρα κάνουν 10 με 20.000.000.

Ο Κομπέιν είχε ομολογήσει στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει (27/1 του 1994, στο Rolling Stone) πως "για πέντε χρόνια, όσο είχα στομαχικά προβλήματα ναι, σκεφτόμουν κάθε μέρα την αυτοκτονία. Πλησίασα πάρα πολύ. Λυπάμαι που το παραδέχομαι. Ήμουν σε περιοδείες, ξερνούσα στο πάτωμα, δεν άντεχα ούτε το νερό πάνω μου. Και μετά έπρεπε να παίξω, να βγω στη σκηνή σε 20 λεπτά. Τραγουδούσα και έφτυνα αίμα. Αγαπώ τη μουσική, να παίζω, αλλά δεν μπορούσα να ζω έτσι. Για αυτό επικεντρώθηκα στη θεραπεία μου. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ το παραμικρό. Είμαι όσο σχιζοφρενής είναι μια βρεγμένη γάτα που την έχουν χτυπήσει".

Τον είχαν ρωτήσει και πόσο από τον πόνο του διοχέτευε στη σύνθεση τραγουδιών. Είχε πει πως “αυτή είναι τρομακτική ερώτηση, γιατί προφανώς αν ένας άνθρωπος περνάει δύσκολα στη ζωή του, αυτό αποτυπώνεται και στη μουσική του. Κάποιες φορές είναι αρκετά ευεργετικό. Πιστεύω ότι βοήθησε. Θα άφηνα ωστόσο, τα πάντα για να έχω καλή υγεία”.

Τρία χρόνια νωρίτερα (1991), σε συνέντευξη σε ραδιοφωνικό εκπομπή -λίγο πριν κυκλοφορήσει το θρυλικό Nevermind- είχε αναφερθεί στην κακοποίηση γυναικών και τα φαινόμενα μισογυνισμού. Η αφορμή ήταν το τραγούδι 'Polly' που είχε γράψει για ένα 14χρονο κορίτσι που είχε απαχθεί, βασανιστεί και βιαστεί επανειλημμένως, πριν αποδράσει. Το 1993 ακολούθησε το 'Rape me'.

Είχε πει ότι “ο βιασμός είναι ένα από τα χειρότερα εγκλήματα του κόσμου και συμβαίνει κάθε λίγα λεπτά. Το πρόβλημα με τις ομάδες στήριξης των θυμάτων είναι ότι προσπαθούν να μάθουν στις γυναίκες πώς να αμύνονται. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να μάθουν στους άντρες να μη βιάζουν. Πρέπει να ξεκινήσουν απ’ την πηγή". Ήταν αυστηρός και για τη λογοκρισία, όταν το MTV είχε 'κόψει' το 'Rape Me', από την εμφάνιση των Nirvana στα βραβεία. Η αντίδραση τους ήταν να ενημερώσουν πως θα απέχουν -μέχρι να τους εξηγήσουν πως η απουσία τους θα ζημίωνε και όλα τα άλλα μέλη της δισκογραφικής τους εταιρίας και συντάχθηκαν. Βέβαια, όταν ανέβηκαν στην σκηνή, έπαιξαν την εισαγωγή του 'Rape Μe', προκαλώντας εγκεφαλικά στους οργανωτές, πριν ερμηνεύσουν το 'Lithium'.

Aπό την αυτοκτονία του Κομπέιν, το 1994 έως σήμερα δεν έχει υπάρξει χρονιά που να μην έχει εμφανιστεί το όνομα του σε μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Είτε για λόγους που αφορούσαν τη μουσική του (π.χ. η κιθάρα με την οποία έπαιξε στη συναυλία MTV Unplugged το 1993, πωλήθηκε στις 20/6 του 2020 -σε δημοπρασία- για το ποσό ρεκόρ των 6.000.000 δολαρίων), είτε για νέα στοιχεία που αφορούσαν το τέλος του, είτε μέσω αναφορών άλλων καλλιτεχνών σε όσα τον έκαναν μοναδικό.

Η τελευταία εξέλιξη αφορά έναν οργανισμό ψυχικής υγείας, με έδρα στο Τορόντο που προσφέρει τη βοήθεια του σε μέλη της μουσικής βιομηχανίας, τα οποία 'παλεύουν' με το μυαλό τους κάθε μέρα. Το Over the bridge χρησιμοποίησε 'υπηρεσία' τεχνητής νοημοσύνης της Google, για να δημιουργήσει ένα νέο track των Nirvana.

Τι δημιούργησε η Google που μπόρεσε να συνθέσει το 'νέο' τραγούδι των Nirvana

To 'Magenta AI' είναι γενικό νευρωνικό δίκτυο (αφηρημένο αλγοριθμικό κατασκεύασμα) και δημιουργήθηκε για “για να ερευνήσει το ρόλο του machine learning, ως 'εργαλείο' δημιουργικής διαδικασίας. 'Φτιάχνει' μουσική και άλλες τέχνες, χρησιμοποιώντας το machine learning. Mια στάση εδώ.

Το machine learning είναι ευρύτερα γνωστό ως 'νοημοσύνη των μηχανών'. Πρόκειται για πεδίο της πληροφορικής που χρησιμοποιεί εξελιγμένους αλγόριθμους ανάλυσης δεδομένων, οι οποίοι προσφέρουν στις μηχανές την ικανότητα να 'μάθουν' να διαχειρίζονται τεράστιους όγκους δεδομένων, μέσω των data που τους παρέχονται.

Οι ειδικοί δίνουν στη μηχανή ό,τι στοιχείο χρειάζεται, ώστε να βρει εκείνη την καλύτερη δυνατή λύση στο όποιο πρόβλημα ή την απάντηση στην όποια ερώτηση.

Το Τ9, στο κινητό σου, είναι αποτέλεσμα machine learning που στην ιατρική αξιοποιείται στην ανίχνευση ασθενειών -προφανώς και “βλέπει” περισσότερα από ένα ζευγάρι μάτια. Εξυπακούεται ότι χρησιμοποιήθηκε και στην έρευνα για το εμβόλιο του Covid-19 (στους συνδυασμούς ουσιών υπαρχόντων φαρμάκων που μπορούσαν να 'λειτουργήσουν').

Από το Υπουργείο Αμύνης στη μουσική

Η Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Έργων Άμυνας (Defense Advanced Research Projects Agency) και το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (National Science Foundation) των ΗΠΑ είχαν αναρωτηθεί αν μπορεί να γίνει αυτό και απόφοιτοι του Stanford που 'έφτιαξαν' την εταιρία με όνομα Ayasdi απέδειξαν ότι, ναι είναι κάτι που γίνεται.

Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτό το πεδίο ήταν “ώστε οι εταιρείες να μπορούν να αξιοποιούν τους εργαζομένους τους, κατά τρόπο που να είναι πιο παραγωγικοί και τους οδηγούν σε θεμελιώδεις ανακαλύψεις, που ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια”.

Σε αυτό το πλαίσιο, ερευνητές και προγραμματιστές της ομάδας 'Google Brain' άρχισαν να αναπτύσσουν αλγόριθμους μάθησης deep learning (βλ. η προσπάθεια να μιμηθούν οι επιστήμονες την λειτουργία του ανθρώπινου εγκέφαλου) και ενίσχυσης εκμάθησης αλγορίθμων, ώστε να δημιουργούνται τραγούδια, ζωγραφικές και άλλα. “Είναι και μια εξερεύνηση στη δημιουργία έξυπνων εργαλείων και διεπαφών που επιτρέπουν στους καλλιτέχνες και τους μουσικούς να επεκτείνουν τις διαδικασίες τους”, αναφέρει το site.

Το Magenta ΑΙ χρησιμοποιεί ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στο πεδίο (τεχνικές). Αυτό 'έλαβε' και 'επεξεργάστηκε' περισσότερα από 24 τραγούδια των Nirvana, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα 'νέο' που θα μπορούσε να έχει όντως, δημιουργήσει η μπάντα.

Ο τίτλος είναι 'Drowned in the Sun' και η 'δομή' της μελωδίας αντίστοιχη αυτών που δημιούργησαν οι Nirvana. Ο Eric Hogan (frontman συγκροτήματος που αποδίδει φόρο τιμής στους Nirvana) ανέλαβε την ερμηνεία του ρεφρέν. Το αποτέλεσμα θυμίζει το 'You Know You' re Right', ένα από τα τελευταία που έγραψε ο Κομπέιν.

Για την ιστορία, ο οργανισμός ψυχικής υγείας 'Over the bridge' ακολούθησε την ίδια διαδικασία για να 'δημιουργήσει' τραγούδια που θα μπορούσαν να ΄χουν γράψει και οι Τζίμι Χέντριξ, ο Τζιμ Μόρισον, η Έιμι Γουάινχαουζ και όλα τα άλλα μέλη του 'τραγικού club' καλλιτεχνών που πέθαναν στα 27 τους χρόνια (εξ ου και ο τίτλος του project είναι 'The Lost Tapes of the 27 Club'. Και αυτό έγινε για να δοθεί στη ψυχική υγεία η προσοχή που της αξίζει.

