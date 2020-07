Τελικός J2US: Κόνι Μεταξά και Τάσος Ξιαρχό οι νικητές του σόου

Ο τελικός του "Just The 2 Of Us" με νικητές την Κόνι Μεταξά και τον Τάσο Ξιαρχό σίγουρα δεν θα μπορούσε να είναι λιγότερο εντυπωσιακός. Το ζευγάρι κατάφερε επάξια να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζοντας την πρωτιά.

Μαζί με το εκρηκτικό δίδυμο στον τελικό έφτασαν και ο Τρύφωνα Σαμαράς με τη Χαρά Βέρρα καθώς και η Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Κώστα Καραφώτη.

ADVERTISING

Οι δύο καλλιτέχνες, με τις εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες αποτελούσαν από την αρχή του παιχνιδιού το απόλυτο φαβορί για την κορυφή. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν τον τελικό κατάφεραν να ξεχωρίσουν, τραγουδώντας το "Blood//Water" του Grandson. Το act ακολούθησε την τραγική δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, στην οποία και αφιερώθηκε, σε μια προσπάθεια να περάσουν το δικό τους μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Στον τελικό του λαμπρού σόου, το ζευγάρι επέλεξε να τραγουδήσει ξανά το "Cry me a river" ενώ στον δεύτερο γύρο ερμήνευσαν το "Telephone" των δημιουργών Stefani Germanotta, Rodney Jerkins, LaShawn Daniels, Lazonate Franklin και Beyoncé Knowles και την "Κιβωτό" της Ελένης Βιτάλη.

Εκτός από τα ζευγάρια που κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό, στο πλατό εμφανίστηκαν και οι διαγωνιζόμενοι που αποκλείστηκαν κατά τη διάρκεια των προηγουμένων επεισοδίων.