Άγριες Μέλισσες: Τέλος μετά από 3 χρόνια - Η ομαδική φωτογραφία και το έξαλλο πάρτι

Ολοκληρώθηκαν έπειτα από τρία χρόνια επιτυχημένης πορείας τα γυρίσματα της δραματικής σειράς "Άγριες Μέλισσες", που άλλαξε τα δεδομένα της μυθοπλασίας στην ελληνική τηλεόραση.

Τα τελευταία επεισόδια της αγαπημένη σειράς εποχής αναμένεται να προβληθούν την ερχόμενη βδομάδα στον ΑΝΤ1, ενώ το μεγάλο φινάλε θα προβληθεί την Πέμπτη 7 Ιουλίου.

Μετά το τέλος των γυρισμάτων, όλοι συντελεστές των "Άγριων Μελισσών" γιόρτασαν τα τρία αυτά χρόνια και πόζαραν μαζί σε μια ομαδική φωτογραφία, την οποία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η ηθοποιός Αμαλία Καβάλη, γράφοντας:

"Εδώ ενώνουμε όλοι τις φωνές μας φωνάζοντας «wrap».

Ανάμεσα στα στάχυα και κάτω από τον καυτό ήλιο χορέψαμε όλοι μαζί στην τελευταία μας σκηνή.

Ολοκληρώθηκε το ταξίδι που ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια. Τρία χρόνια που προσπαθούσαμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, επενδύοντας συνεχώς κομμάτια από την ψυχή μας. Γίναμε κάτι σαν οικογένεια… κάποιους τους χάσαμε αιφνίδια στην πορεία, κάποιοι έκαναν παιδιά, άλλοι παντρεύτηκαν… έγιναν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν φυσικά όταν μοιράζεσαι τη ζωή σου με κάποιους ανθρώπους.

Είμαι πολύ ευγνώμων που μου έλαχε να μοιραστώ αυτά τα τρία χρόνια της δικής μου ζωής με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Σήμερα είμαι διαφορετική, γεμάτη! Νιώθω πως πήρα και εύχομαι και να έδωσα σε κάθε έναν από αυτούς αγάπη.

Τρία χρόνια πέρασαν σαν αέρας, καλό κατευόδιο στο καινούργιο ταξίδι που ξεκινά για τον καθένα.

In my end is my beginning".

Παράλληλα, μετά το πέρας των γυρισμάτων, οι συντελεστές των "Άγριων Μελισσών" έστησαν ένα μεγάλο πάρτι με μουσικές, χορούς και φαγοπότι.

Βίντεο από το γλέντι ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο σκηνοθέτης της σειράς Λευτέρης Χαρίτος.

