Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου: Τέλος από τον ΑΝΤ1 μετά από 21 χρόνια – Σε ποιο κανάλι θα συνεχίσει

Σε νέα τηλεοπτική στέγη θα βρίσκεται η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, έπειτα από 21 χρόνια συνεργασίας με τον ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Παπαδάκη.

“Τέλος εποχής” η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου από τον ΑΝΤ1 έπειτα από 21 χρόνια συνεργασίας με τον σταθμό, καθώς η νέα τηλεοπτική σεζόν θα τη βρει σε νέα τηλεοπτική στέγη.

Με ανάρτησή της στο Facebook η δημοσιογράφος ανακοίνωσε πως ένας “σημαντικός κύκλος ζωής και καριέρας ολοκληρώνεται“, μέσα στον οποίο “μεγάλωσα επαγγελματικά, έζησα δυνατές στιγμές, έμαθα, εξελίχθηκα ως προσωπικότητα, ξεπέρασα δυσκολίες και συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά πόστα“.

Αν και η ίδια δεν αποκάλυψε τα μελλοντικά της σχέδια, ανέφερε πως από τη νέα σεζόν θα σταματήσει και το πρωινό ξύπνημα αφού πλέον θα βρίσκεται στην απογευματινή ζώνη.

Όσα έγραψε:

Έπειτα από πολλά πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1, ένας σημαντικός κύκλος ζωής και καριέρας ολοκληρώνεται.

Από το 2000 (με ένα μικρό διάλειμμα) είχα την τιμή και τη χαρά να υπηρετήσω τη δημοσιογραφία μέσα από την τηλεόραση του Αντ1. Μεγάλωσα επαγγελματικά μέσα σε αυτό το κανάλι, έζησα δυνατές στιγμές, έμαθα, εξελίχθηκα ως προσωπικότητα, ξεπέρασα δυσκολίες και συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά πόστα. Νιώθω ευγνώμων για όσα μοιραστήκαμε!

Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος, με σεβασμό και συγκίνηση και ανοίγει ένας νέος με την ίδια αγάπη για τη δημοσιογραφία, με νέα ενέργεια και πολλές ιδέες.Σας ευχαριστώ όλους, αγαπημένους συναδέλφους, συνεργάτες και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος! Τέλος το ξύπνημα από τα αχάραγα! Ραντεβού τα απογεύματα…

Με ανακοίνωσή του το OPEN καλωσόρισε στην τηλεοπτική οικογένειά του την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, μία “δημοσιογράφο με πολυετή εμπειρία, ευθύβολο λόγο, μαχητικότητα και ήθος”.

Η ανακοίνωση του OPEN:

Το OPEN υποδέχεται με χαρά την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, δημοσιογράφο με πολυετή εμπειρία, ευθύβολο λόγο, μαχητικότητα και ήθος.

Επί 21 χρόνια εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, στο δελτίο ειδήσεων και την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, ενώ τη σεζόν 2024-2025 συμμετείχε στην παρουσίαση της ίδιας εκπομπής, δίπλα στον Γιώργο Παπαδάκη.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), όπου έχει διατελέσει επικεφαλής της ιστοσελίδας www.amna/macedonia.gr και ραδιοφωνική παραγωγός στον σταθμό “Πρακτορείο FM 104,9” στη Θεσσαλονίκη.

Είναι πτυχιούχος Ανθρωπιστικών Επιστημών – Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Δημοσιογραφίας, ενώ κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους: στη Δημόσια και Γενική Διοίκηση και στη Σύγχρονη Δημοσιογραφία.

Το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο “Γιώργος Καραϊβάζ”.