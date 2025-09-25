Αποχώρηση “βόμβα” στο Exathlon – “Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα, συνέβη κάτι πολύ άσχημο”

Μια ξαφνική οικειοθελής αποχώρηση από το “Exathlon” σόκαρε τους παίκτες και αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες μεταξύ των δύο ομάδων.

Την αποχώρησή του από το “Exathlon” ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (25/9) ο Γιωρίκας Πιλίδης προκαλώντας σοκ στους παίκτες. Όπως ανακοίνωσε ο αθλητής, οικογενειακοί λόγοι δεν του επιτρέπουν να παραμείνει στο ριάλιτι επιβίωσης.

«Δυστυχώς εμένα η πορεία μου στο Exathlon τελειώνει κάπου εδώ. Σήμερα το πρωί δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από την οικογένεια μου, συνέβη κάτι πολύ άσχημο για εμένα και για εκείνους οπότε σήμερα είναι τελευταία μέρα που βρίσκομαι εδώ. Πρέπει να αποχωρήσω» ήταν τα λόγια του παίκτης της μπλε ομάδας του Exathlon.

Οι συμπαίκτες του, τον αποχαιρέτησαν φανερά στεναχωρημένοι και του ευχήθηκαν καλή συνέχεια.

Σημειώνεται πως η ξαφνική οικειοθελής αποχώρηση του Γιωρίκα Πιλίδη αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες του παιχνιδιού καθώς επρόκειτο για έναν πολύ δυνατό διαγωνιζόμενο που προσέφερε τα μέγιστα στην ομάδα του.