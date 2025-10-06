Exathlon: Ξεκινά η εβδομάδα του τελικού – Οι παίκτες που αγωνίζονται για μια θέση

Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Exathlon στον οποίο δύο αθλητές, ένας άνδρας και μια γυναίκα, θα αναδειχθούν οι κορυφαίοι του διαγωνισμού.

Το μεγαλύτερο αθλητικό τηλεοπτικό event, που έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα στον ΣΚΑΪ στις 31 Αυγούστου, έφτασε στην εβδομάδα του μεγάλου τελικού. Τότε ο Γιώργος Καράβας μας είχε καλωσορίσει λέγοντας: «Για έξι εβδομάδες, οι είκοσι αθλητές και αθλήτριες, θα αγωνίζονται καθημερινά. Μόνο δύο θα τα καταφέρουν και θα φτάσουν μέχρι το τέλος, μία γυναίκα και ένας άνδρας θα κατακτήσουν τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας και του κορυφαίου αθλητή του πρώτου Exathlon στην Ελλάδα».

Αυτή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 21.00 ξεκινάει η εβδομάδα του τελικού με συναρπαστικές εξελίξεις.

Αν μέχρι τώρα το Exathlon είχε δυσκολέψει με τις απαιτητικές του πίστες τους αθλητές, τώρα θα τους φτάσει στα όριά τους. Από απόψε έως και τη μέρα του μεγάλου τελικού, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, κάθε μέρα θα είναι για εκείνους και μία μεγάλη πρόκληση.

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα παρακολουθήσουμε τον Ημιτελικό του Exathlon ένα συγκλονιστικό Play Off το οποίο θα καθορίσει ποιοι αθλητές θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους την Τρίτη (7/10) στα Play Outs.

Οι 8 αθλητές που έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στον Ημιτελικό είναι από τις γυναίκες: η Στέλλα Ανδρεάδου, η Δώρα Νικολή, η Βίκυ Πετεινάρη, η Μαίρη Πετεινάρη και από τους άντρες: ο Γιώργος Γκιουλέκας, ο Φάνης Μπολέτσης, ο Ντάνιελ Νούρκα και ο Άρης Σοϊλέδης.

Κάθε νίκη φέρνει τους διεκδικητές πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ, που περιμένει κάθε έναν από τους δύο νικητές.

Μέσα από τα Play offs της Τετάρτης (8/10) και τα Play Outs της Πέμπτης (9/10) δύο άνδρες και δύο γυναίκες θα καταφέρουν να προκριθούν στο μεγάλο τελικό την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Μέσα από σκληρές δοκιμασίες και απαιτητικές πίστες, ένας άνδρας και μία γυναίκα θα αναδειχθούν οι μεγάλοι νικητές και πρωταθλητές του EXATHLON.