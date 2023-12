Fame Story: Μεγάλη νικήτρια η Άννα Πολτζόγλου – Τα έπαθλα που κέρδισε

Μεγάλη νικήτρια του Fame Story αναδείχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (22/12) η Άννα Πολτζόγλου. Τα highlights του Τελικού.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της Παρασκευής (22/12), το “Fame Story”, μέσα από τη συχνότητα του Star. Χρυσή νικήτρια του μουσικού ριάλιτι αναδείχθηκε η Άννα Πολτζόγλου, η οποία επικράτησε, λαμβάνοντας τις περισσότερες ψήφους του κοινού.

Μετά από τρεις μήνες που βρίσκονταν στην Ακαδημία, οι τέσσερις φιναλίστ έβαλαν τα δυνατά τους για να δείξουν το ταλέντο τους, την εξέλιξή τους και την δίψα τους για το τραγούδι.

Στο τελευταίο, live επεισόδιο, o παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης και οι κριτές Αντώνης Ρέμος, Γιώργος Αρσενάκος, Ελένη Φουρέιρα και Light υποδέχθηκαν το κοινό και τους διαγωνιζόμενους σε μια λαμπερή βραδιά που είχε πολλή μουσική, κέφι και συγκίνηση.

Οι τέσσερις φιναλίστ που διεκδίκησαν τη νίκη μαζί της ήταν: η Αριστέα Αλεξανδράκη, ο Τίτος Λαχανάς και ο Φειδίας Ηροδότου.

Fame Story: Οι εμφανίσεις των 4 φιναλίστ στον Τελικό

Σημειώνεται ότι ο μεγάλος νικητής του μουσικού σόου κέρδισε ένα συμβόλαιο με την Panik Records και 50.000 ευρώ μετρητά.

Οι τέσσερις φιναλίστ διαγωνίστηκαν σε τρία τραγούδια και η απόφαση για το αποτέλεσμα κρίθηκε αποκλειστικά από το κοινό, που, μέσα από την ψηφοφορία ψήφισε θετικά για τον αγαπημένο του φιναλίστ.

Fame Story: Τα τραγούδια που ερμήνευσαν οι 4 φιναλίστ

Α’ εμφάνιση

Φειδίας Ηροδότου – Fuego (ερμηνεύτρια Ελένη Φουρέιρα)

Αριστέα Αλεξανδράκη – Never Enough (ερμηνευτές The Greatest Showman ensemble)

Τίτος Λαχανάς – Τι να Το Κάνω (ερμηνευτής Κωνσταντίνος Αργυρός)

Άννα Πολτζόγλου – Σ’ Αναζητώ Στη Σαλονίκη (ερμηνευτής Δημήτρης Μητροπάνος)

Β’ Εμφάνιση

Φειδίας Ηροδότου – Πες (ερμηνευτής ZAF)

Αριστέα Αλεξανδράκη -Τα Λέμε (ερμηνεύτρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη)

Τίτος Λαχανάς – Έκπτωτος Άγγελος (ερμηνευτής Νίκος Οικονομόπουλος)

Άννα Πολτζόγλου – Περηφάνια Μόνο (ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου)

Γ’ Εμφάνιση

Φειδίας Ηροδότου – Show Must Go On (ερμηνευτές Queen)

Αριστέα Αλεξανδράκη – Στοιχηματίζω (ερμηνεύτρια Μαντώ)

Τίτο Λαχανάς – Εξαρτάται (ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου)

Άννα Πολτζόγλου – Πιάνω Φωτιά (ερμηνευτές Μπλε)

Τα ντουέτα των φιναλίστ με τον Αντώνη Ρέμο

Αντώνης – Τίτος

Φεγγάρια Χάρτινα (ερμηνευτής Αντώνης Ρέμος)

Αντώνης – Φειδίας

Τρέμω (ερμηνευτής Αντώνης Ρέμος)

Αντώνης – Αριστέα

Σ’αγαπώ (ερμηνευτές Aντώνης Ρέμος-Άλκηστις Πρωτοψάλτη)

Αντώνης – Άννα

Κιβωτός (ερμηνευτές Αντώνης Ρέμος-Καίτη Γαρμπή)

Fame Story: Το βιογραφικά της Άννας Πολτζόγλου

Η Άννα Πολτζόγλου είναι 28 ετών και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, όπου και μένει μόνιμα. Της αρέσουν τα ταξίδια και μάλιστα έμενε στο Σαν Φρανσίσκο για 7 μήνες.

Η μουσική μπήκε στη ζωή της από πολύ μικρή ηλικία και 6 ετών ξεκίνησε μαθήματα πιάνου, τα οποία τη βοήθησαν να δουλέψει και τη φωνή της. Η ίδια εργάζεται ως barwoman, ενώ την ίδια στιγμή ασχολείται εντατικά και με τη γυμναστική.

Στο Fame Story μπήκε με μοναδικό στόχο να αναδειχθεί νικήτρια και τελικά τα κατάφερε, πείθοντας τόσο τους κριτές, όσο και το τηλεοπτικό κοινό.