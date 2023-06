First Dates: Το πρώτο γκέι ραντεβού είναι γεγονός - "Δεν έκανα come out σε κανέναν"

Ο Ανδρέας και ο Αλέξανδρος αποφάσισαν να ψάξουν τον έρωτα στο "First Dates". Οι εξομολογήσεις τους για τις κλειστές κοινωνίες της επαρχίας, τα βιώματά τους και την ελεύθερη έκφραση.

Το πρώτο ομόφυλο ραντεβού στο "First Dates" του Star παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Κυριακής (18/06), με τον Ανδρέα από την Πάτρα και τον Αλέξανδρο από την Ορεστιάδα να συναντιούνται στο εστιατόριο προκειμένου να βρουν τον έρωτα. Στην αρχή του ραντεβού τους, οι δυο τους αναφέρθηκαν στον τόπο καταγωγής τους και στο πώς είναι οι μικρές κοινωνίες της επαρχίας, με τον Αλέξανδρο να αναφέρει: "Εγώ έχω μεγαλώσει σε επαρχία οπότε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Πολύ επαρχία, πιο βουκολικά πεθαίνεις. Μεγάλωσα στην Ορεστιάδα που είναι στον Έβρο πάνω. Προσωπικά έχω αυτοπεποίθηση, δεν με ενοχλεί τόσο τι θα πούνε". ADVERTISING Με τη σειρά του, ο Ανδρέας είπε πως αυτό που κάνει χωριό την Πάτρα είναι οι άνθρωποι, που κοιτάζουν περίεργα οτιδήποτε διαφορετικό, ενώ για το θέμα της αυτοπεποίθησης εξομολογήθηκε: "Εγώ ακόμα δουλεύω πάνω σε αυτό. Ιδανικά θα ήθελα να μην με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Έχω μεγαλώσει και με έναν τέτοιο τρόπο, όπου άμα δεν μπορούσες να μπεις στα κριτήρια και στα κουτάκια τα οποία θα ήθελαν να δουν οι άλλοι εσένα, θα είχες θέμα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο καταπίεζα λίγο τις ανάγκες μου, τον τρόπο έκφρασης μου, από το ντύσιμο ως τον τρόπο που μιλούσα και τα ενδιαφέροντα μου για να μπορέσω να είμαι λίγο πιο "διακριτικός". Εντάξει, τώρα, βλακείες. Όταν όμως ήμουν πιο μικρός είχα και εγώ τέτοιου είδους προβληματισμούς. Θεωρώ ότι ένα average άτομο που είναι queer στην Ελλάδα έχει παρόμοια εμπειρία στο συγκεκριμένο κομμάτι". Ο Αλέξανδρος συμφώνησε, ενώ αναφέρθηκε στην οικογένειά του. "Κι εγώ ταυτίζομαι φουλ με αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εμένα πιο πολύ με περιόριζε η οικογένεια μου παρά το τι θα πει η κοινωνία. Πιο πολύ η μαμά μου, όχι τόσο ο μπαμπάς μου αλλά εντάξει. Σε όποιον το λέω αυτό, τους κάνει εντύπωση, αλλά εντάξει. Εγώ δεν έκανα come out σε κανέναν, δηλαδή δεν το έχω πει. Δεν το έχω πει, όχι γιατί φοβάμαι, απλά δεν θέλω να το πω γιατί δεν είναι κάτι που θέλω να το λέω". "Από τότε που έφυγα από την Ορεστιάδα δεν βιώνω καθόλου μπούλινγκ. Με δέχονται οι άνθρωποι όπως είμαι, αγκαλιάζουν την διαφορετικότητα μου, ακόμα και τα στρέιτ άτομα, άντρες και γυναίκες. Να πω την αλήθεια με σοκάρει γιατί στην Ορεστιάδα, το να μεγαλώνεις σε μια επαρχία που και η οικογένεια σου και η κοινωνία δεν το δέχεται, είσαι λίγο πιο εγκρατής στις εκφράσεις σου", κατέληξε.