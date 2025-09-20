Γιάμαλη: “Θέλουμε να μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθεροι και ασφαλείς είτε είμαστε μαύροι, γκέι, είτε φοράμε κοντές φούστες”

Το σχόλιο της Αναστασίας Γιάμαλη για την ισότητα και την ελευθερία, με αφορμή την επίθεση που δέχτηκε ένα ζευγάρι ανδρών.

Θύμα ομοφοβικής επίθεσης έπεσε ένα ζευγάρι ανδρών στο κέντρο της Αθήνας, γιατί… τόλμησε να ανταλλάξει ένα φιλί και η Αναστασία Γιάμαλη από το βήμα της εκπομπής της πήρε για άλλη μια φορά θέση, λέγοντας τα προφανή.

Στην εκπομπή “Εξελίξεις Τώρα” που έκανε πρεμιέρα το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) μέσα από τη συχνότητα του MEGA, φιλοξενήθηκε η μαρτυρία του θύματος, το οποίο περιέγραψε όσα βίωσε ο ίδιος και ο σύντροφός του, οι οποίοι μετά το συμβάν προχώρησαν σε επώνυμη καταγγελία στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.

Η Αναστασία Γιάμαλη πήρε θέση και έστειλε με αφορμή το περιστατικό ένα ισχυρό μήνυμα μέσα από την εκπομπή της:

“Η ασφάλεια είναι ένα αναγκαίο συστατικό για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το θέλουμε όλοι, το έχουμε ανάγκη όλες και όλοι, ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή και αμφίεσης.

Με λίγα λόγια, τι θέλουμε; Θέλουμε να μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθεροι και ασφαλείς είτε είμαστε μαύροι, γκέι, είτε φοράμε κοντές φούστες. Δυστυχώς όμως αυτό δεν συμβαίνει”.