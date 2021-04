House of the Dragon: Διέρρευσαν οι πρώτες εικόνες από τη σειρά prequel του Game of Thrones

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της πολυναμενόμενης νέας σειράς του HBO, House of the Dragon, η οποία αποτελεί prequel του Game of Thrones. Η σειρά θα βασίζεται στα βιβλία του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και θα καταπιάνεται με τη δυναστεία του θρυλικού Οίκου των Ταργκάρυεν, πρώτων βασιλιάδων του Kings Landing. Θα εξελίσσεται χρονικά 300 χρόνια πριν τα γεγονότα του GoT.

Τα γυρίσματα για τη σειρά ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες στη Βρετανία. Στο κάστ των πρωταγωνιστών θα δούμε τον Πάντι Κονσιντάϊν στον κεντρικό ρόλο του Βασιλιά Viserys Targaryen, την Ολίβια Κουκ ως Alicent Hightower, τον Φαμπιέν Φράνκελ ως σερ Criston Cole και την Έμμα Ντ'Άρσι ως Πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen, ενώ συμπρωταγωνιστούν οι Μάτ Σμιθ, Ρις Ίφανς, Ιβ Μπεστ και Σονόγια Μονζούνο.

Στις εικόνες βλέπουμε την πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen (Έμμα Ντ' Άρσι) και τον Daemon Targaryen (Ματ Σμιθ) σε μια παραλία. Για την ιστορία η Rhaenyra ήταν η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Viserys I Targaryen και της συζύγου του Aemma του Οίκου των Arryn. Από την ηλικία των 8 χρόνων κιόλας κηρύχθηκε επίσημη διάδοχος του θρόνου και έμελλε να γίνει η πρώτη βασίλισσα του Westeros, προτού αμφισβητήσει το δικαίωμά της ο νεότερος αδερφός της Aegon II Targaryen. Η πρόκληση αυτή πυροδότησε εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως "Χορός των Δράκων". Η Rhaenyra ήταν δρακοκαβαλάρισα, ο δράκος της λεγόταν Syrax. Ο Daemon ήταν ο δεύτερος σύζυγός της, ξακουστός πολεμιστής και ιδιαίτερα επιρρεπής στους πειρασμούς...

To House of the Dragon θα έχει 10 επεισόδια στην πρώτη σεζόν του, με τους Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και Ράϊαν Κόνταλ να έχουν τα credits των συνδημιουργών. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO μέσα στο 2022, πιθανότατα στο φθινοπωρινό πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού.

House of the Dragon: Ποιοι είναι οι Ταργκάρυεν

Ο Οίκος Ταργκάρυεν του Dragonstone είναι μια οικογένεια αριστοκρατών με καταγωγή από τη Βαλύρια που κυβερνούσε για αιώνες τα επτά βασίλεια του Γουέστερος. Ήταν ο πρώτος βασιλικός οίκος που εγκαταστάθηκε στο King's Landing. Το έμβλημά της είναι ένας τρικέφαλος κόκκινος δράκος που βγάζει φλόγες από τα στόματά του με χαρακτηριστικό σύνθημα το "Φωτιά και αίμα". Χαρακτηριστικό γνώρισμα των Ταργκάρυεν είναι ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να τιθασεύσουν δράκους, για την ακρίβεια φέρονται να έχουν σχέση αίματος με τα μυθικά πλάσματα.

Είναι ο μόνος οίκος δρακοαίματων που επέζησε της πτώσης της Βαλύρια. Μετά την καταστροφή, έμειναν για περισσότερο από έναν αιώνα στο νησί του Dragonstone, έως ότου ο Aegon Targaryen ο Κατακτητής και οι αδερφές του, Visenya και Rhaenys, ξεκίνησαν τον πρώτο από τους Πολέμους της Κατάκτησης.

Τελευταίος βασιλιάς των Ταργκάρυεν ήταν ο Aerys II Targaryen, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως Τρελός Βασιλιάς - απέκτησε το παρατσούκλι αυτό λόγω των παρανοϊκών αποφάσεων που έπαιρνε που συχνά οδηγούσαν σε δολοφονίες και δολοπλοκίες.Ήταν το τελευταίο μέλος του Οίκου των Ταργκάρυεν που κυβέρνησε από τον Σιδηρούν Θρόνο. Δολοφονήθηκε από τον σερ Jaime Lannister. Τα τελευταία του λόγια του ήταν «Κάψτε τα όλα», δίνοντας παρανοϊκές διαταγές να καεί ολόκληρη η πρωτεύουσα.

Κατά τα γεγονότα του Game of Thrones, οι δράκοι έχουν εκλείψει και ελάχιστα μέλη του Οίκου των Ταργκάρυεν έχουν απομείνει ζωντανά. Τα περισσότερα μέλη του Οίκου σκοτώθηκαν κατά την Επανάσταση του Robert Baratheon, ο οποίος ανέλαβε τον Σιδηρούν Θρόνο.

Για την ακρίβεια όταν ξεκινά η σειρά, οι μόνοι Ταργκάρυεν που φαίνεται να είναι εν ζωή είναι η Daenerys Targaryen (γνωστή και ως Daenerys Stormborn) και ο αδερφό της Viserys Targaryen, παιδιά του τρελού βασιλιά και της Rhaella Targaryen, καθώς και ο Aemon Targaryen που βρίσκεται στο Τείχος της Νυχτερινής Φρουράς. Ο Viserys θα βρει τραγικό θάνατο, ενώ η Daenerys θα ακολουθήσει ένα μυθικό ταξίδι στην προσπάθειά της να ανακτήσει τον θρόνο και να κηρυχθεί βασίλισσα του Westeros, κάτι που θεωρεί άλλωστε νόμιμο και φυσικό δικαίωμά της λόγω της καταγωγής της.

Στην πορεία θα αναθρέψει τρεις δράκους, τους τελευταίους του είδους τους. Προς το τέλος της σειράς ανακαλύπτουμε ότι ο Jon Snow, που μέχρι πρότινος θεωρείτο εξώγαμος γιος του Ned Stark είναι στην πραγματικότητα μισός Ταργκάρυεν: Είναι ο καρπός του έρωτα της Lyanna Stark και του Rhaegar Targaryen και το πραγματικό του όνομα είναι Aegon Targaryen.

