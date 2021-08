Σειρά Lord of the Rings: Στη δημοσιότητα η πρώτη επίσημη φωτογραφία - Πότε κάνει πρεμιέρα

Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σειράς του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών (Lord of the Rings) που ετοιμάζει η συνδρομητική πλατφόρμα της Amazon και θα βασίζεται στον κόσμο της Μέσης Γης του J.R.R. Tolkien. Η πιο ακριβή σειρά που έχει γυριστεί ποτέ θα ξεκινήσει να προβάλλεται την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου του 2022.

ADVERTISING

Η ανακοίνωση της ημερομηνίας συμπίπτει με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της σειράς στη Νέα Ζηλανδία.

Η εταιρία παραγωγής μάλιστα αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα και την πρώτη επίσημη φωτογραφία από τη σειρά, στην οποία απεικονίζεται η πόλη της Γκόντορ, κι ένας από τους νέους χαρακτήρες, ντυμένος στα λευκά:

AMAZON

Σύμφωνα με το Variety, η πρώτη σεζόν του τηλεοπτικού project του Amazon έχει budget περίπου 465 εκατ. δολάρια. Το ποσό είναι κατα πολύ μεγαλύτερο από άλλες σειρές με τεράστια budget, όπως οι σειρές των Disney - Marvel που ανέρχονται στα 150-250 εκατ. δολάρια ανά σεζόν, τα "The Morning Show" της AppleTV+ και το "The Crown" του Netflix, που είχαν σεζόν κοντά στα 150 εκατ. δολάρια ή ακόμα και το "Game of Thrones", που η 8η σεζόν του έφτασε περίπου τα 100 εκατ. δολάρια. Η πρώτη σεζόν θα έχει μάλλον 20 επεισόδια.

Όπως αναφέρει το IGN. παλιότερες αναφορές σημείωναν ότι το Amazon ετοιμάζει πολλαπλές σεζόν για τη σειρά, που θα ξεπεράσουν σε budget του μισού δισ. δολάρια. Επιπλέον, πλήρωσε 250 εκατομμύρια για να αγοράσει τα δικαιώματα του κόσμου του "Lord of the Rings". Όλα δείχνουν ότι πιστεύουν πολύ στο project και αναμένουμε να δούμε -ελπίζουμε- εξαιρετικά πράγματα απ' αυτό.

Η επερχόμενη σειρά της Amazon θα φέρει στις οθόνες για πρώτη φορά τους ηρωικούς θρύλους της Δεύτερης Εποχής της ιστορίας της Μέσης Γης. Το επικό δράμα λαμβάνει χώρα χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα των "Τhe Hobbit" και "The Lord of the Rings" του J.R.R. Tolkien, και θα μεταφέρει τους θεατές σε μια εποχή όπου δημιουργήθηκαν μεγάλες δυνάμεις, βασίλεια δοξάστηκαν και καταστράφηκαν, απίθανοι ήρωες δοκιμάστηκαν, η ελπίδα κρατιόταν από λεπτές κλωστές και ο μεγαλύτερος κακός που βγήκε από την πένα του Tolkien απειλούσε να ρίξει σκοτάδι σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από μια περίοδο ειρήνης, η σειρά ακολουθεί το cast χαρακτήρων, γνωστοί και καινούργιοι, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την ανάδυση του πολλά φοβούμενου κακού στη Μέσης Γης.

Στο cast θα δούμε και τους Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman και Morfydd Clark, ενώ πριν λίγο καιρό προστέθηκαν άλλα 20 ονόματα.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις