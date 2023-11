I’m a Celebrity: Στα άκρα η κόντρα ανάμεσα σε Λίλη και Βαμβακούλα – “Απαξιώ!”

Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ της Ιωάννας Λίλη και του Νίκου Βαμβακούλα στο “I’m a Celebrity”. Οι ατάκες που αντάλλαξαν και οι συνεχείς “μπηχτές”.

Με νέο επεισόδιο επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης (15/11) το ριάλιτι επιβίωσης “I’m a Celebrity..Get Me Out of Here” στον ΣΚΑΙ.

Από το επεισόδιο δεν έλειψαν οι εντάσεις, με την κόντρα της Ιωάννας Λίλη και του Νίκου Βαμβακούλα, που είναι στην ίδια ομάδα, να φτάνει στα άκρα.

“Εγώ γενικώς αδιαφορώ πλέον για την ύπαρξη του συγκεκριμένου παίκτη στην ομάδα. Δεν έχει ενταχθεί από την πρώτη στιγμή στην ομάδα” είπε στην προσωπική της συνέντευξη το γνωστό μοντέλο.

Στη συνέχεια, μιλώντας στην Μαρία Καλάβρια, μπροστά στον Βαμβακούλα, είπε: “Ξέρεις, όταν ο άνθρωπος γυρνάει την πλάτη του και δεν με κοιτάζει στα μάτια, απαξιώ και εγώ να του μιλάω, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι 65 χρονών και απαξιεί να μου μιλάει στα μάτια“ είπε η Ιωάννα Λίλη.

“Οπότε και εγώ απαξιώ να σου μιλάω! Αδιαφορώ την ύπαρξη σου, εδώ και καιρό! Βλέπεις, δεν σου μιλάω και δεν σε κοιτάζω. Οπότε δεν σε κοιτάζω και απαξιώ την ύπαρξη σου” δήλωσε, έπειτα, απευθυνόμενη στον Βαμβακούλα.

“Αν είχες δική σου προσωπικότητα θα σου μιλούσα, δεν έχεις!” της απάντησε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

Στη συνέχεια, με αφορμή το γεγονός ότι ο Νίκος βοήθησε τους Κίτρινους να πετύχουν τους σκοπούς τους στην τελευταία δοκιμασία, οι Μαρία Καλάβρια και Ιωάννα Λίλη τα έβαλαν ξανά με τον Βαμβακούλα, ενώ τον κατηγόρησαν ότι λέει ψέματα στους Πράσινους.

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Λίλη αντέδρασε όταν έμαθε πως θα είναι μαζί με τον Βαμβακούλα στη δοκιμασία, λέγοντας: “Δεν καταλαβαίνω γιατί με βάζετε με αυτόν τον άνθρωπο. Αφού συνεργασία δεν υπάρχει. Τόσοι άλλοι… Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούμε“.

Στο τέλος, η Ιωάννα Λίλη άφησε υπονοούμενα για σκοπιμότητες, επειδή ο Βαμβακούλας έκανε πολλά γεωγραφικά λάθη στη δοκιμασία.

“Δεν ήθελε ο συμπαίκτης μου να κερδίσουμε. Και τα κατάφερε. Ο νοών νοείτω” είπε.