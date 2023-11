I’m a Celebrity – Spoiler: Αυτός είναι ο παίκτης που αποχωρεί

Νέα προσθήκη παίκτη στο “I’m a Celebrity…Get me Out of Here”, αλλά και αποχώρηση. Ποιος θα φύγει από τον Άγιο Δομίνικο.

Νέα εβδομάδα ξεκινά στο “I’m a Celebrity…Get me Out of Here” του ΣΚΑΙ και θα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Στο επεισόδιο της Τετάρτης (08/11) θα έχουμε νέες προσθήκες. Ο πρώην ποδοσφαιριστής, Πάτρικ Ογκουνσότο, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο Survivor του 2019 μπαίνει στο ριάλιτι επιβίωσης και φαίνεται ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τη συμμετοχή του. Όπως βλέπουμε στο trailer, η Καλομοίρα ρωτάει τον Νιγηριανό για το πώς αισθάνεται που βρίσκεται στο παιχνίδι, με τον ίδιο να απαντά πως νιώθει τυχερός. Οι παίκτες των ομάδων θα κληθούν για άλλη μια φορά να περάσουν από σκληρές δοκιμασίες, ώστε να κερδίσουν έπαθλα, ωστόσο, θα συμβεί και μια ατυχία. Το ποτάμι που βρίσκεται δίπλα από το camp των ομάδων, φαίνεται πως “φούσκωσε”, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η περιοχή όπου ζουν και κοιμούνται οι παίκτες. I’m a Celebrity – Spoiler: Ποιος παίκτης αποχωρεί την Πέμπτη Στο αυριανό επεισόδιο, της Πέμπτης (09/11), θα έχουμε και την αποχώρηση ενός παίκτη, μετά από μια δύσκολη δοκιμασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Emilia Vodos – την οποία γνωρίσαμε μέσα από το “My Style Rocks” – θα είναι η παίκτρια που θα εγκαταλείψει τον Άγιο Δομίνικο.