I’m a Celebrity: Νικητής ο Τάσος Ξιαρχό – Το χρηματικό ποσό που κέρδισε

Ο Τάσος Ξιαρχό στέφθηκε “Βασιλιάς της Ζούγκλας” στον τελικό του “I’m a Celebrity get me out of here”. Ποιο είναι το μεγάλο έπαθλο.

Μετά από δύο μήνες παραμονής στην άγρια φύση και περισσότερες από 57 δοκιμασίες, oλοκληρώθηκε το ριάλιτι “I’m a Celebrity get me out of here” στον ΣΚΑΙ, με την ανάδειξη του μεγάλου νικητή. “Βασιλιάς της Ζούγκλας” στέφθηκε ο Τάσος Ξιαρχό, ο οποίος κατάφερε να επικρατήσει έναντι των αντιπάλων του το βράδυ της Πέμπτης (14/12), αφιερώνοντας τη νίκη στην καλή του φίλη και Αγγελική Ηλιάδη. Ο τελικός χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά οι 5 Celebrities του τελικού πάλεψαν για τα δύο εισιτήρια της τελικής αναμέτρησης. Το αποτέλεσμα ήταν, Νίκος Αναδιώτης, Γιώργος Χειμωνέτος και Πάτρικ Ογκουνσότο, να μείνουν εκτός συνέχειας. Εκείνοι που τα κατάφεραν ήταν ο Πάνος Καλίδης, που κέρδισε τη δοκιμασία, και ο Τάσος Ξιαρχό, ως δεύτερος καλύτερος. Οι δύο παίκτες πέρασαν στον τελικό και έβαλαν τα δυνατά τους σε μία πολύ απαιτητική δοκιμασία, που τους τρόμαξε μόλις την αντίκρισαν. Εκεί η υπεροχή του Τάσου φάνηκε ξεκάθαρα από τις πρώτες κινήσεις των δύο παικτών, και λίγο αργότερα πήδησε πρώτος από το αεροπλάνο της πίστας, ως νικητής. Ο παίκτης κατέβηκε από το αεροπλάνο και η Καλομοίρα τον έστεψε νικητή του “I’m a Celebrity get me out of here”. Συγκινημένος, ο Τάσος Ξιαρχό είπε: “Το αφιερώνω στην Αγγελική όλο αυτό. Δυνάμωσα. Φεύγω άλλος άνθρωπος από αυτό το παιχνίδι”. Ο χορευτής και χορογράφος φεύγει από τον Άγιο Δομίνικο με ένα μεγάλο κουτί με 85.000 ευρώ για να τα παραδώσει στο «Όλοι μαζί μπορούμε», για την αναδάσωση των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές.