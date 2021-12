J2US: Ανακοινώθηκε ότι αποχωρεί και έλειπε από το πλατό

Για μια ακόμη βδομάδα επέστρεψε το J2US στον Alpha, με τα ζευγάρια να βάζουν τα δυνατά τους για το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά με τη βραδιά να κλείνει με μια αποχώρηση που κανείς δεν περίμενε.

Οι διαγωνιζόμενοι μαζί με τους μη επαγγελματίες τραγουδιστές βρέθηκαν στη σκηνή του Just The 2 Of Us με διάθεση να κερδίσουν τόσο τους κριτές όσο και τους τηλεθεατές. Για κάποιον ή κάποια, όμως, αυτή ήταν και η τελευταία εμφάνιση στο σόου μουσικής.

ADVERTISING

Ο Νίκος Κοκλώνης κλήθηκε να ανακοινώσει το αποτέλεσμα, με τα δύο ζευγάρια του bottom two να είναι η Μαρίνα Πατούλη με τον Στέλιο Διονυσίου και ο Τζέιμς Καφετζής με την Ειρήνη Παπαδοπούλου.

Όπως ανακοίνωσε ο παρουσιαστής, τη χαμηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η Μαρίνα Πατούλη με τον Στέλιο Διονυσίου. Να σημειωθεί ότι δύο εβδομάδες πριν η Μαρίνα Πατούλη είχε εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από το σόου, λόγω της αρνητικής κριτικής που δεχόταν από την επιτροπή.

Στην ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Στέλιος Διονυσίου δεν ήταν παρών, καθώς έπρεπε να αποχωρήσει νωρίτερα από το σόου, ώστε να ετοιμαστεί για την εμφάνισή του σε νυχτερινό κέντρο. Η Μαρίνα Πατούλη δήλωσε χαρούμενη που έζησε αυτή την εμπειρία, με την ίδια να υπόσχεται πως θα εμφανιστεί ξανά στο σόου.

J2US: Η ανακοίνωση της αποχώρησης

J2US: Τα τραγούδια των ζευγαριών στο επόμενο live

Οι διαγωνιζόμενοι την επόμενη εβδομάδα θα τραγουδήσουν:

Εβελίνα Νικόλιζα & Νίκος Μπάρκουλης - Με λένε Πόπη

Κατερίνα Λιόλιου & Αλεξάνδρα Παναγιώταρου - These Boots Are Made For Walkin'

Ειρήνη Παπαδοπούλου & James Καφετζής - Γίνεται

Χάρης Βαρθακούρης & Άννα Μαρία Ψυχαράκη - Σε θέλω, με θέλεις

Ελένη Δήμου & Μαρίνος Κόνσολος - Άστη να λέει

Νικηφόρος & Λάουρα Νάργες - Δυνατά, δυνατά

Super Kiki & Γιώργος Βελισσάρης - Μ'αγαπάς, σ'αγαπώ πολύ

Πάρε μέρος στην έρευνα αναγνωστών του NEWS 24/7. Αφιέρωσε 3 λεπτά για να απαντήσεις γρήγορα και ανώνυμα! Ξεκίνα εδώ: Έρευνα News 24/7

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις