Eurovision 2025: Σε εξέλιξη ο Ά ημιτελικός με Κύπρο, Μαρίνα Σάττι και Celine Dion – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Η αυλαία της Eurovision 2025 σηκώθηκε στη Βασιλεία με τον Α’ Ημιτελικό να βρίσκεται σε εξέλιξη. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, εκπλήξεις και συγκινητικές στιγμές με 15 χώρες που ρίχνονται στη μάχη για μια θέση στον τελικό.

Απόψε, Τρίτη 13 Μαΐου, η καρδιά της Ευρώπης χτυπάει στον ρυθμό της Eurovision 2025, καθώς ο Α’ Ημιτελικός σήκωσε αυλαία στο κατάμεστο, εντυπωσιακό St. Jakobshalle της Βασιλείας. Δεκαπέντε χώρες διαγωνίζονται για μία από τις δέκα πολυπόθητες θέσεις στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου και το τηλεοπτικό κοινό συντονίζεται ζωντανά μέσα από την ΕΡΤ για να απολαύσει ένα μουσικό σόου υψηλής αισθητικής. Η βραδιά θα κορυφωθεί με την εμφάνιση της Κύπρου, και τον Theo Evan που διαγωνίζεται με το δυναμικό “Shh”.

Ο φετινός 69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού φιλοξενείται στη Βασιλεία, μετά την περσινή νίκη του Nemo με το “The Code”, και σηματοδοτεί την επιστροφή της Eurovision στον τόπο που γεννήθηκε: την Ελβετία. Μπορεί το πάγιο σύνθημα του διαγωνισμού να είναι “United by Music”, όμως οι διοργανωτές έχουν δώσει στον φετινό διαγωνισμό το δικό τους έξτρα μήνυμα: “Welcome Home” (δηλ. Καλώς ήρθες σπίτι) μια γλυκιά υπενθύμιση ότι όλα ξεκίνησαν στο Λουγκάνο το 1956, όταν η Ελβετία φιλοξένησε την πρώτη Eurovision στην ιστορία.

Η σκηνογραφία του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision είναι εμπνευσμένη από τα βουνά και την ποικιλομορφία της Ελβετίας. Stage render for Basel 2025 SRG SSR

Η σκηνή της φετινής διοργάνωσης κόβει την ανάσα. Με έμπνευση από τα ελβετικά τοπία, και συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής, κινούμενα μέρη και τρισδιάστατη οπτική, η σκηνογραφία ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει τρεις λαμπερές προσωπικότητες: η κωμικός Hazel Brugger, η τραγουδίστρια Sandra Studer – γνωστή από τη συμμετοχή της στη Εurovision του 1991 – και η τηλεοτική παρουσιάστρια Michelle Hunziker.

Η αποψινή βραδιά περιλαμβάνει acts-έκπληξη: από το εντυπωσιακό opening με ελβετικές yodel-style εκδοχές των “Waterloo”, “Arcade”, “Tattoo” και “The Code”, μέχρι το σατιρικό και μουσικά απολαυστικό “Made in Switzerland” που παρουσιάζουν οι Studer και Brugger μαζί με την εμβληματική -κωμικό χορεύτρια και παρουσιάστρια- Petra Mede, σε έναν ρόλο-έκπληξη.

Στο φινάλε, μία συγκινητική επιστροφή: οι Olsen Brothers, νικητές της Eurovision 2000, επανέρχονται για να τραγουδήσουν το “Fly on the Wings of Love”.

Οι KAJ στην πρόβα του Bara Bada Bastu για τη Σουηδία στο St. Jakobshalle Sarah Louise Bennett / EBU

Μία ξεχωριστή στιγμή είναι η εμφάνιση της Σελίν Ντιόν – έστω και μέσω βίντεο. Η σταρ που κέρδισε τη Eurovision το 1988 για την Ελβετία, στέλνει ένα τρυφερό μήνυμα στους θεατές, καθώς λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορεί να παραστεί. Το τραγούδι της “Ne partez pas sans moi” θα ακουστεί επί σκηνής από τέσσερις περσινούς αγαπημένους του κοινού: τον Silvester Belt (Λιθουανία), την Jerry Heil (Ουκρανία), την Iolanda (Πορτογαλία) και φυσικά, τη δική μας Μαρίνα Σάττι.

Ανάμεσα στις χώρες που ξεχωρίζουν απόψε και αναμένεται να βρεθούν στην κορυφή των αποτελεσμάτων είναι η Σουηδία με τους KAJ και το σατιρικό “Bara Bada Bastu” – που αποτελεί ίσως το πιο πολυσυζητημένο act της χρονιάς. Εντυπωσιακές είναι και οι συμμετοχές της Ιταλίας (Lucio Corsi – “Volevo Essere Un Duro”) και της Ολλανδίας (Claude – “C’est La Vie”). Δεν λείπει η pop λάμψη από την Ισπανία (Melody – “ESA DIVA”) και το εκρηκτικό show της Πολωνίας με την Justyna Steczkowska και το “GAJA”… αλλά και ένας ανατρεπτικός Espresso Macchiato με τον Tommy και τη γραβάτα του για την Εσθονία.

O Tommy Cash πίνει Espresso Macchiato για την Εσθονία στη σκηνή του St. Jakobshalle της. Eurovision 2025 Sarah Louise Bennett / EBU

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αλλάζει φέτος, ενισχύοντας την αγωνία του τηλεθεατή: οι εννέα πρώτοι φιναλίστ θα αποκαλύπτονται σε split screen, με τρία acts να προβάλλονται ταυτόχρονα και μόνο ένα να αναδεικνύεται κάθε φορά. Η δέκατη θέση θα αποκαλύπτεται στο τέλος, με όλες τις υπόλοιπες χώρες ταυτόχρονα στην οθόνη. Είναι μια Eurovision πιο τηλεοπτική, πιο ζωντανή και γεμάτη εκπλήξεις.

Eurovision 2025: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Α’ Ημιτελικό

Ισλανδία [VÆB – RÓA] Πολωνία [Justyna Steczkowska – GAJA] Σλοβενία [Klemen – How Much Time Do We Have Left] Εσθονία [Tommy Cash – Espresso Macchiato]

Ισπανία [Spain: Melody – ESA DIVA] Ουκρανία [Ziferblat – Bird of Pray] Σουηδία [KAJ – Bara Bada Bastu] Πορτογαλία [NAPA – Deslocado] Νορβηγία [Kyle Alessandro – Lighter] Βέλγιο [Red Sebastian – Strobe Lights]

Ιταλία [Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro] Αζερμπαϊτζάν [Mamagama – Run With U] Άγιος Μαρίνος [Gabry Ponte – Tutta L’Italia] Αλβανία [Shkodra Elektronike – Zjerm] Ολλανδία [Claude – C’est La Vie] Κροατία [Marko Bošnjak – Poison Cake]

Ελβετία [Zoë Më – Voyage] Κύπρος [Theo Evan – Shh]

Δέκα χώρες θα περάσουν στον τελικό. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελβετία προκρίνονται αυτόματα στον μεγάλο τελικό και το κοινό των χωρών αυτών θα μπορεί να ψηφίσει κατά τη διάρκεια αυτού του ημιτελικού.

Όλη η μαγεία της Eurovision στην ΕΡΤ

Η ΕΡΤ με ειδικές εκπομπές, ξεχωριστό κανάλι στο ERTFLIX για άτομα με αναπηρία, μουσική, τραγούδια, συνεντεύξεις και απευθείας συνδέσεις μάς μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της 69ης Eurovision. Οι δύο Ημιτελικοί και ο Τελικός θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1 και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7. Για πρώτη φορά στην ιστορία των μεταδόσεων της Eurovision στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός θα παρουσιαστεί με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημιστικά μηνύματα στο Eurovision Channel, το ξεχωριστό κανάλι του ERTFLIX.

Συγκεκριμένα, σε όλα τα διαγωνιζόμενα τραγούδια υπάρχει υποτιτλισμός για λόγους προσβασιμότητας στην ελληνική γλώσσα, με στόχο τη μεταφορά του νοήματος με απόδοση των στίχων και της μουσικής κάθε τραγουδιού, όπως επίσης και διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Επίσης, το σύνολο των σόου αποδίδεται και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, όπου μεταφέρονται τα σχόλια και οι πληροφορίες των δύο σχολιαστών.

Ακόμη, οι σχολιαστές, Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, ακολουθώντας ειδικές οδηγίες, καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταδόσεών τους, θα επιχειρήσουν να προσφέρουν στοιχεία ακουστικής περιγραφής, ώστε να «ζωντανεύουν» την εικόνα για όσους το χρειάζονται.