J2US: Αυτοί είναι οι τραγουδιστές που θα συμμετέχουν - Πότε κάνει πρεμιέρα

Tο "Just The 2 Of Us" επιστρέφει στο OPEN και η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής, ετοιμάζονται για την μεγάλη πρεμιέρα, ενώ υποδέχονται στην παρέα τους τη Λάουρα Καραϊσκου που θα βρίσκεται στο celebrity Room.

ADVERTISING

Μαζί τους λαμπεροί διαγωνιζόμενοι που θα κάνουν αίσθηση, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις στους στο τραγούδι για φιλανθρωπικό σκοπό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του "Ευτυχείτε" οι τραγουδιστές που θα βρίσκονται στη σκηνή του μουσικού σόου θα είναι: η Ζωζώ Σαπουντζάκη, ο Λευτέρης Πανταζής, η Γωγώ Τσαμπά, η Έφη Σαρρή, ο Ηλίας Βρεττός, η Josephine, ο Βαγγέλης Κακουριώτης, η Πέννυ Μπαλτατζή, ο Αναστάσιος Ράμμος, Νικόλας Ραπτάκης, ο Τριαντάφυλλος, η Χριστίνα Σάλτη, ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Χρήστος Χολίδης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.