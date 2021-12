J2US: Αυτός είναι ο αντικαταστάτης της Δέσποινας Βανδή στον τελικό

Κανονικά θα διεξαχθεί, όπως όλα δείχνουν, ο μεγάλος τελικός του "Just the 2 of Us", παρά την έξαρση κρουσμάτων των τελευταίων ημερών.

Ήδη εκτός τελικού είναι ο Χάρης Βαρθακούρης, που ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, ενώ στο πλευρό της Άννας Μαρίας Ψυχαράκη θα βρεθεί ο Stan.

Παράλληλα, πρόβλημα υπάρχει και στην κριτική επιτροπή, καθώς η Δέσποινα Βανδή είναι επίσης θετική στον ιό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής "Ποιος είναι Πρωινιάτικα", την τραγουδίστρια θα αντικαταστήσει ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος συμφώνησε να βρίσκεται στη θέση του κριτή στον μεγάλο τελικό του "J2US", που είναι προγραμματισμένος για το ερχόμενο Σάββατο.

Δείτε παρακάτω το σχετικό απόσπασμα:

