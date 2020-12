J2US: Το επικό σχόλιο του Φασουλή για τις γάμπες της Δημητράκου

Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα μας έβαλαν οι Ζωή Δημητράκου και ο Λευτέρης Πανταζής, οι οποίοι τραγούδησαν το γνωστό εορταστικό τραγούδι Feliz Navidad στο επεισόδιο της Παρασκευής στο Just The 2 Of Us".

"Πέρυσι, τέτοια μέρα ήμουν στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη, είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό. Ήταν το τελευταίο μου ταξίδι αυτό. Εκείνη τη μέρα είχε τόση ζέστη που είχε μαζευτεί κόσμος στην παραλία και είχε τραγουδήσει αυτό το κομμάτι. Ήταν τόσο συγκινητικό και κανείς δεν περίμενε πως θα ακολουθήσει μία τέτοια χρονιά", είπε η κριτής Μαρία Μπακοδήμου, συμπληρώνοντας: "Ήσασταν πολύ ωραίοι, πολύ λαμπεροί, Ζωή νομίζω ήταν μία πολύ καλή στιγμή σου στο σόου. Ήσουν πολύ χαλαρή και πεντάμορφη σε αυτό το φόρεμα".

"Μην λέμε τα ίδια, τα αυτονόητα, είσαι μία κούκλα. Είσαι υπέροχη. Λευτέρη μου να τη χαίρεσαι. Δεν θέλω να το πάρεις άσχημα αυτό που θα σου πω Ζωή μου, αλλά δεν περίμενα να φτάσεις μέχρι εδώ", ακολούθησε η Βίκυ Σταυροπούλου.

"Ζωή, μετά τα χρόνια πολλά, έχω να σου κάνω μία ερώτηση, τις έχεις ασφαλίσει τις γάμπες σου; Γρήγορα, καιγόμαστε Ζωή! Είναι εκπληκτικές", είπε με τη σειρά του γελώντας ο Σταμάτης Φασουλής.

